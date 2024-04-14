“anem.dz حقيقة ولا شائعة“ حقيقة الغاء منحة البطالة 2024 بالجزائر وتغير الشروط المطلوبة

حقيقة الغاء منحة البطالة 2024 بالجزائر

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيان رسمي لعرض الحقيقة المتعلقة بمنحة البطالة بعد أن تم تداول الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة في الفترة الأخيرة، فقد نفى البيان أي اتجاه من الحكومة نحو الغاء منحة البطالة لأنها إنجاز هام للدولة لا يمكن التراجع عنه بأي شكل وأن غرض الدولة الأساسي من المنحة هو التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم حتى تتهيأ لهم الظروف المناسبة للحصول على دخل كافي، ووضح البيان أن ما يتم نشره من أخبار مضللة تدعو للفوضى سيتم التصدي لها بكل قوة، كما أعلنت رئاسة الجمهورية من خلال البيان عن عدم تغير شروط المنحة كما يردد البعض وأن الشروط لازالت كما هي دون أي تعديلات.

شروط الحصول على منحة البطالة 2024 بالجزائر

هناك عدة شروط وضعتها الحكومة الجزائرية للاستفادة من منحة البطالة، وهذه الشروط هي صاحبة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين المحتاجين بالفعل، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط :