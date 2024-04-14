رابط الحصول علي نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 جميع محافظات العراق

تشهد العراق حاليًا انتهاء امتحانات الثالث المتوسط، حيث تستمر هذه العملية الحاسمة في جميع المحافظات، وتأتي هذه الامتحانات بعد تهيئة المناخ الملائم وتوفير الظروف اللازمة لجميع الطلبة والطالبات، بهدف تمكينهم من أداء امتحاناتهم بدون أي مشاكل تعيق تقدمهم التعليمي وبينما تبقى عدة أيام فقط على انتهاء هذه الفترة المهمة، يبدأ العمل على عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة، إضافة إلى رصد الدرجات داخل اللجان الإلكترونية، وتحميل النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

نتائج ثالث متوسط دور أول في العراق

تعتبر نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق من أهم الأحداث التعليمية التي ينتظرها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومن أجل تسهيل عملية الحصول على الكشوفات والنتائج، قامت وزارة التربية العراقية بإطلاق موقع “نتائجنا الإلكتروني”، الذي يتيح للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر، وبعد انتهاء فترة الامتحانات، تبدأ عملية تصحيح ومراجعة أوراق الاختبار بدقة ووضوح في العراق. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه العملية في أقرب وقت ممكن ومن ثم، سيتم رفع الكشوفات والنتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

رابط الحصول علي نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 العراق

تعد نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول في العراق حجر الزاوية في رحلة التعليم للطلاب والطالبات ومن أجل الحصول على النتائج بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية: