“الأجازة الجديدة قربت” موعد أجازة شم النسيم 2024 للقطاع العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات

مع مرور الأيام تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين في مصر عن موعد إجازة شم النسيم، خاصةً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، تكثر الأسئلة المتعلقة بشأن موعد شم النسيم، وكذلك موعد الإجازة، خاصةً بعدما قام مركز الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث بالإعلان عن موعد شم النسيم رسميًا في مصر، كما قامت أيضًا بالاعلان عن موعد بداية موسم الربيع لعام 2024، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

موعد اجازة شم النسيم

كما نعرف أننا رسميًا بدأنا موسم الربيع في مصر منذ فترة ماضية وفقًا للحسابات الفلكية، والتي تشير إلى بداية فصل الربيع يوم الأربعاء الذي يوافق 20 مارس الماضي، والذي يمثل لحظة الاعتدال الربيعي في مصر، وكذلك في عدد من الدول الأخرى خاصة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، أما نصفها الجنوبي فيكون قد بدأ فيعة الاعتدال الخريفي، وهذا يعني أن الليل والنهار يتساويان في عدد الساعات على مستوى سطح الكرة الأرضية، أما موعد شم النسيم فسيكون في السادس من شهر مايو القادم، والجدير بالذكر أن فصل الربيع يستمر لمدة 92 يوم، وعدد ساعات 17 ساعة وبضع دقائق، أما الانقلاب الصيفي يحدث يوم 20 من شهر يونيو، ويتم إعطاء هذا اليوم إجازة رسمية لجميع العاملين في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر حسب قانون العمل.

موعد شم النسيم في مصر 2024

كما ذكرت أن موعد شم النسيم في مصر حسب ما أعلن مركز البحوث الفلكية يوافق رسميا يوم 6 من شهر مايو القادم، وهو إجازة رسمية في الدولة مدفوعة الأجر، وعلى حسب الدراسات الفلكية فإن حالة الجو ستستمر في هذا التقلب لحين موعد شم النسيم الذي يعد أحد الأعياد المصرية القديمة المستمرة منذ أكثر من 4 الألف سنة، حيث يتم فيه القيام بالعديد من الطقوس المصرية القديمة، مثل سلق البيض وتلوينه، وكذلك شراء الأسماك والرنجة والفسيخ الذي يعد العنوان الرئيسي في هذا اليوم، كما يخرج المصريين في أماكن النزهات العامة والحدائق، فهو يوم رائع يعيشه المصريين ببهجة وفرحة كبيرة