الآن بالاسم والرابط أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق 2024

أعلنت وزارة الداخلية في دولة العراق عن طرح جميع كشوفات أسماء المقبولين في خدمة نقل النفوس بجميع المحافظات العراقية، وهو الأمر الذي ييسر على جميع المتقدمين، ويجيب عن كافة تساؤلاتهم التي كثرت خلال الفترة الأخيرة بشأن كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس، وعن أهم الشروط المطلوبة واللازم توافرها من أجل نقل النفوس، وما هي الأوراق التي يجب تواجدها مع تقديم الطلب، وخلال الفقرات التالية سوف نستعرض كل ما يخص نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق 2024.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس

يتم الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق عن طريق الدخول إلى موقع المواطن الإلكتروني.

ثم كتابة اسم المستخدم والرقم الخاص بالهوية السارية.

بعد ذلك يتم استكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة لإثبات الهوية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر البحث، ستظهر الصفحة التي تحتوي على أسماء المقبولين في خدمة نقل النفوس.

تعرف على شروط نقل النفوس في العراق

أما بالنسبة لشروط نقل النفوس في العراق لعام 2024، فهي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً حاصلاً على الجنسية العراقية.

وأن يكون لدي المتقدم محل إقامة دائم داخل حدود الدولة.

وأن يكون قد تجاوز عمره الثامنة عشرة.

يجب أيضًا توفير جميع المستندات اللازمة لإجراء أي تعديلات في البيانات الشخصية ومتابعة استعلام نقل النفوس في الفترة المحددة من قبل الجهات المختصة.

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