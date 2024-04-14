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لازم تفكر تشتريه.. سعر ومواصفات هاتف honor x7b 5g ببطارية 6000 مللي أمبير وكاميرا 108 ميجابيكسل
يعتبر هاتف honor x7b 5g من أحدث الهواتف التي أصدرتها هونر عالميًا ويتميز بطاريته العملاقة ذات سعة 6000 مللي أمبير والكاميرات عالية الدقة التي تعطي أفضل صور بأعلى جودة ومقاطع الفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى شاشة كبيرة من نوع جيد وتصميم خارجي مميز والعديد من المميزات الأخرى التي قد تجعله منافسًا لأقوى الهواتف من الشركات الأخرى، تعرف معنا في هذا المقال على سعر ومواصفات الهاتف.
مواصفات هاتف honor x7b 5g
جاء هاتف honor x7b 5g الجديد من هونر إلى الأسواق العالمية بمميزات متطورة ومواصفات عالية في الكاميرات والشحن والأداء وتشمل ما يلي:
|الشاشة
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|المعالج والذاكرة
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|الكاميرا والتصوير
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|البطارية والشحن
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|نظام التشغيل وواجهة المستخدم
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|الألوان
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سعر هاتف honor x7b 5g
- سعر الهاتف في السعودية 650 ريال سعودي.
- يباع هاتف honor x7b 5g في مصر بسعر 11400 جنيه مصري.