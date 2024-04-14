لازم تفكر تشتريه.. سعر ومواصفات هاتف honor x7b 5g ببطارية 6000 مللي أمبير وكاميرا 108 ميجابيكسل

يعتبر هاتف honor x7b 5g من أحدث الهواتف التي أصدرتها هونر عالميًا ويتميز بطاريته العملاقة ذات سعة 6000 مللي أمبير والكاميرات عالية الدقة التي تعطي أفضل صور بأعلى جودة ومقاطع الفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى شاشة كبيرة من نوع جيد وتصميم خارجي مميز والعديد من المميزات الأخرى التي قد تجعله منافسًا لأقوى الهواتف من الشركات الأخرى، تعرف معنا في هذا المقال على سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف honor x7b 5g

جاء هاتف honor x7b 5g الجديد من هونر إلى الأسواق العالمية بمميزات متطورة ومواصفات عالية في الكاميرات والشحن والأداء وتشمل ما يلي:

الشاشة نوع الشاشة IPS LCD.

تأتي بمساحة 6.8 إنش.

الدقة 1080×2412 بكسل.

معدل كثافة البكسلات 389 بكسل لكل إنش.

تدعم الشاشة لمعدل التحديث 90Hz.

السطوع يصل إلى 850 شمعة. المعالج والذاكرة نوع المعالج Snapdragon 680 4G.

يتوفر الهاتف بأربعة إصدارات من حيث الذاكرة والتخزين وهي: الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت. يأتي الإصدار الثاني بذاكرة ذات سعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت. الإصدار الثالث يأتي بذاكرة ذات سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت. يأتي الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

الكاميرا والتصوير تأتي كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية ودقة العدسات على الترتيب هي: الأولى تأتي بدقة 108 بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية. تأتي الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الواسعة. الكاميرا الثالثة الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

البطارية والشحن سعة البطارية 6000 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقدرة 35 واط. نظام التشغيل وواجهة المستخدم نظام التشغيل أندرويد 13.

واجهة المستخدم MagicOS 7.2 الألوان الأخضر.

الفضي.

الأسود.

سعر هاتف honor x7b 5g