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اعرف جميع أسرار جاتا 5.. كلمات سر قراند 5 جديدة 2024 وصالحة لجميع الأجهزة
لعبة جاتا 5 هي اللعبة الأشهر من بين ألعاب القتال والمغامرات، وتعتبر جاتا 5 هي النسخة الأخيرة من لعبة جاتا، ولتحقيق الفوز وإتمام المهام داخل اللعبة من الضروري الحصول على كلمات سر قراند 5 التي تجعل اللاعب بطل خارق يمكنه تنفيذ جميع المهام بسهولة وتطوير شخصيته داخل اللعبة، تعرف في هذا المقال على أحدث كلمات سر قراند 5 يمكن استخدامها.
كلمات سر قراند 5
يمكن استخدام كلمات السر التالية للحصول على المميزات التي توفرها للاعب في جراند 5 من أجل إتمام جميع المهام في جولات اللعبة:
|القفز
|←,←, Δ ، Δ ،→,→,←,→□,R1 , R2
|زيادة مستوى بحث الشرطة
|R1, R1, O, R2, ←, →, ←, →, ←, →.
|خفض مستوى بحث الشرطة
|R1, R1, O, R2, →, ←, →, ←, →, ←.
|قوة لا تقهر
|→, X ،→ ، ← ،→, R1 , → ، ← ، X ، Δ.
|الجري بسرعة
|Δ, ←, →, →, L2, L1, □.
|الحصول على سيارة
|Δ, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1.
|الرصاص المتفجر
|→, □ ، X ،←, R1 ,R2 , ← ،→ ،→, L1 ,L1 ,L1.
|جاذبية القمر
|←,←, R1 , R1 , L1 ,→,←, L1 ,←.
|الحصول على أسلحة
|Δ, R2, ←, L1, X, →, Δ, ↓, □, L1, L1, L1.
|الرصاص المشتعل
|L1, R1, □, R1, R1, ←, R2, R1, ←, □, →, L1, L1.
|الحصول على مظلة
|←,→ ، L1 , L2 , R1 , R2 , R2 , ← ، ← ، → ، L1.
أرقام سر قراند 5
من أحدث أرقام السر التي يمكن استخدامها أثناء اللعب ما يلي:
- السقوط من السماء:1-999-759-3255.
- الحصول على المظلة:1-999-759-3483.
- تغيير الطقس:1-999-625-348-7246.
- حركة التصويب البطيئة:1-999-332-3393.
- الحصول على سيارة سباق:1-999-266-38.
- استدعاء طائرة هليكوبتر:1-999-289-9633.
- الحصول على القوة التي لا تقهر:1-999-724-654-5537.