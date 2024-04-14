تكنولوجيا

اعرف جميع أسرار جاتا 5.. كلمات سر قراند 5 جديدة 2024 وصالحة لجميع الأجهزة

صورة gaser hossam gaser hossamمنذ 3 ساعات
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كلمات سر قراند 5
كلمات سر قراند 5

لعبة جاتا 5 هي اللعبة الأشهر من بين ألعاب القتال والمغامرات، وتعتبر جاتا 5 هي النسخة الأخيرة من لعبة جاتا، ولتحقيق الفوز وإتمام المهام داخل اللعبة من الضروري الحصول على كلمات سر قراند 5 التي تجعل اللاعب بطل خارق يمكنه تنفيذ جميع المهام بسهولة وتطوير شخصيته داخل اللعبة، تعرف في هذا المقال على أحدث كلمات سر قراند 5 يمكن استخدامها.

كلمات سر قراند 5

كلمات سر قراند 5
كلمات سر قراند 5

يمكن استخدام كلمات السر التالية للحصول على المميزات التي توفرها للاعب في جراند 5 من أجل إتمام جميع المهام في جولات اللعبة:

القفز ←,←, Δ ، Δ ،→,→,←,→□,R1 , R2
زيادة مستوى بحث الشرطة R1, R1, O, R2, ←, →, ←, →, ←, →.
خفض مستوى بحث الشرطة R1, R1, O, R2, →, ←, →, ←, →, ←.
قوة لا تقهر →, X ،→ ، ← ،→, R1 , → ، ← ، X ، Δ.
الجري بسرعة Δ, ←, →, →, L2, L1, □.
الحصول على سيارة Δ, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1.
الرصاص المتفجر →, □ ، X ،←, R1 ,R2 , ← ،→ ،→, L1 ,L1 ,L1.
جاذبية القمر ←,←, R1 , R1 , L1 ,→,←, L1 ,←.
الحصول على أسلحة Δ, R2, ←, L1, X, →, Δ, ↓, □, L1, L1, L1.
الرصاص المشتعل L1, R1, □, R1, R1, ←, R2, R1, ←, □, →, L1, L1.
الحصول على مظلة ←,→ ، L1 , L2 , R1 , R2 , R2 , ← ، ← ، → ، L1.

أرقام سر قراند 5

من أحدث أرقام السر التي يمكن استخدامها أثناء اللعب ما يلي:

  • السقوط من السماء:1-999-759-3255.
  • الحصول على المظلة:1-999-759-3483.
  • تغيير الطقس:1-999-625-348-7246.
  • حركة التصويب البطيئة:1-999-332-3393.
  • الحصول على سيارة سباق:1-999-266-38.
  • استدعاء طائرة هليكوبتر:1-999-289-9633.
  • الحصول على القوة التي لا تقهر:1-999-724-654-5537.
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صورة gaser hossam gaser hossamمنذ 3 ساعات
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