اعرف جميع أسرار جاتا 5.. كلمات سر قراند 5 جديدة 2024 وصالحة لجميع الأجهزة

لعبة جاتا 5 هي اللعبة الأشهر من بين ألعاب القتال والمغامرات، وتعتبر جاتا 5 هي النسخة الأخيرة من لعبة جاتا، ولتحقيق الفوز وإتمام المهام داخل اللعبة من الضروري الحصول على كلمات سر قراند 5 التي تجعل اللاعب بطل خارق يمكنه تنفيذ جميع المهام بسهولة وتطوير شخصيته داخل اللعبة، تعرف في هذا المقال على أحدث كلمات سر قراند 5 يمكن استخدامها.

كلمات سر قراند 5

يمكن استخدام كلمات السر التالية للحصول على المميزات التي توفرها للاعب في جراند 5 من أجل إتمام جميع المهام في جولات اللعبة:

القفز ←,←, Δ ، Δ ،→,→,←,→□,R1 , R2 زيادة مستوى بحث الشرطة R1, R1, O, R2, ←, →, ←, →, ←, →. خفض مستوى بحث الشرطة R1, R1, O, R2, →, ←, →, ←, →, ←. قوة لا تقهر →, X ،→ ، ← ،→, R1 , → ، ← ، X ، Δ. الجري بسرعة Δ, ←, →, →, L2, L1, □. الحصول على سيارة Δ, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1. الرصاص المتفجر →, □ ، X ،←, R1 ,R2 , ← ،→ ،→, L1 ,L1 ,L1. جاذبية القمر ←,←, R1 , R1 , L1 ,→,←, L1 ,←. الحصول على أسلحة Δ, R2, ←, L1, X, →, Δ, ↓, □, L1, L1, L1. الرصاص المشتعل L1, R1, □, R1, R1, ←, R2, R1, ←, □, →, L1, L1. الحصول على مظلة ←,→ ، L1 , L2 , R1 , R2 , R2 , ← ، ← ، → ، L1.

أرقام سر قراند 5

من أحدث أرقام السر التي يمكن استخدامها أثناء اللعب ما يلي: