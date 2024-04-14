مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها.. حيلة ذكية محدش هيكتشفها غيرك!!

يمكنك مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها إذا كان من ضمن جهات الإتصال الموجودة على جهازك ولم يقم بتخصيص الحالة حتى وإن قام بخفيها، فإذا أردت أن تعرف كيفية عمل ذلك فأكمل قراءة هذا المقال والذي سنوضح فيه الطرق والحيل المختلفة المستخدمة لعمل ذلك.

مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها

يمكنك مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها سواء كنت تمتلك هاتفا من نوعية أندرويد أو إيفون وذلك عن طريق:

قم بفتح تطبيق الواتساب على هاتفك أيا كان نوعه.

اختر القائمة ثلاثية النقاط إذا كان هاتفك من نوعية أندرويد واختر خانة الإعدادات، أما إذا كان هاتفك من نوعية إيفون فقم بالضغط مباشرة على خانة الإعدادات.

اختر الحساب ثم اختار الخصوصية.

أوقف مفتاح التبديل بجانب مؤشرات قراءة الرسائل.

بعد عمل ذلك لن يستطيع احد معرفة أنك قد قمت بمشاهدة حالته كما أنك لن تستطيع معرفة من قام بمشاهدة حالتك.

إذا قمت بتفعيل مؤشرات القراءة من جديد، سيستطيع الطرف الآخر معرفة أنك قد قمت بمشاهدة حالته قبل حذفها أو انتهاء الوقت المسموح به وهو 24 ساعة من وقت نشرها.

لذلك لا تفعل اختيار قراءة مؤشرات الرسالة من جديد إلا عندما يقوم الطرف الآخر بحذف الحالة أو تنتهي المدة المسموح بها من فترة النشر.

طريقة أخرى لمشاهدة حاله الواتساب دون معرفة صاحبها

تحفظ حالات الواتساب على ذاكرة التخزين المؤقتة بالهاتف، ولكي تستطيع رؤيتها دون الدخول إلى تطبيق الواتساب سواء من هاتف أندرويد أو إيفون عليك اتباع الخطوات الآتية حتى تقوم بمشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها: