عربي و دولي

“صندوق التقاعد الوطني في الجزائر mtess.gov.dz“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعتين
0
راتب التقاعد
راتب التقاعد
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعتين
0

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى