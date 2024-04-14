“صندوق التقاعد الوطني في الجزائر mtess.gov.dz“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

بعد تداول الكثير من الأنباء حول زيادة راتب التقاعد زادت التكهنات عن موعد صرف هذه الزيادة وتفاجيء البعض بعدم صرفها هذا الشهر، لذا قام المسئولون بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرد لطمأنة المواطنين وأعلنوا عن صحة قرار الزيادة وانه سيتم تطبيقها بداية من شهر مايو المقبل، ليحصل المتقاعد الشهر القادم على راتبه مشتملا على الزيادة الجديدة.

الاستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر 2024

للتيسير على المستفيدين من رواتب التقاعد أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية بالجزائر إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الراتب عبر الانترنت ليتمكن المستخدم من معرفة راتبه بعد الزيادة وموعد الصرف وغيرها من المعلومات من مكانه دون الذهاب لأي مكان وبذل الكثير من الوقت والجهد، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد :