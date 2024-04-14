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“صندوق التقاعد الوطني في الجزائر mtess.gov.dz“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد
راتب التقاعد، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها قطاع كبير من الشعب الجزائري قررت الحكومة مساعدة المواطنين عبر العديد من برامج الدعم الاجتماعي، ومؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرار هام برفع راتب التقاعد الذي يستفيد منه ملايين المواطنين من أجل توفير دخل إضافي لهم يساعدهم على عيش حياة كريمة بلا أعباء او ضغوط، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال آخر الأخبار المتعلقة برواتب التقاعد وطريقة الاستعلام عن الراتب بعد الزيادة.
موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
بعد تداول الكثير من الأنباء حول زيادة راتب التقاعد زادت التكهنات عن موعد صرف هذه الزيادة وتفاجيء البعض بعدم صرفها هذا الشهر، لذا قام المسئولون بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرد لطمأنة المواطنين وأعلنوا عن صحة قرار الزيادة وانه سيتم تطبيقها بداية من شهر مايو المقبل، ليحصل المتقاعد الشهر القادم على راتبه مشتملا على الزيادة الجديدة.
الاستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر 2024
للتيسير على المستفيدين من رواتب التقاعد أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية بالجزائر إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الراتب عبر الانترنت ليتمكن المستخدم من معرفة راتبه بعد الزيادة وموعد الصرف وغيرها من المعلومات من مكانه دون الذهاب لأي مكان وبذل الكثير من الوقت والجهد، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد :
- الدخول الى موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- قم بالضغط على منصة خدماتي من أعلى الصفحة الرئيسية.
- سجل الدخول الى الحساب عبر ادخال رقم التسجيل الوطني وكلمة المرور.
- إذا لم يكن لديك حساب بالموقع اضغط على “يرجى التسجيل من هنا” لإنشاء حساب جديد.
- بعد الدخول لحسابك اختر خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد.
- ادخل البيانات المطلوبة واضغط على “استعراض”.
- لتظهر لك قيمة الزيادة وكافة تفاصيل الراتب.