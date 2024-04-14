عاجل.. تعليق الدراسة غداً في سلطنة عمان في هذه المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

صرحت وزارة التربية والتعليم بعمان السلطانية حول تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في بعض محافظات البلاد، وذلك حرصًا على صحة الطلاب من التعرض لأي مخاطر بسبب تقلبات الجو ومن هذه المحافظات مسقط وشمال وجنوب الداخلية، وذلك سيتم غدا الأثنين، كما سيتم استئناف الدراسة بشكل مباشر يوم الثلاثاء، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل من خلال مقالنا هذا.

تعطيل الدراسة غدا بعمان

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية تحذيرًا حول توقعات الطقس غدًا بعمان بسبب هطول أمطار غزيرة يوم الأثنين الموافق 15 أبريل ، حيث من المرجح أن تكون كمية الأمطار بين 30 و120 ملم، مما قد يؤدي إلى إمكانية حدوث فيضانات في الأودية والشعاب.

وقد حثت الوزارة الجميع على أخذ الحذر، والإلتزام بتعليمات السلامة العامة خلال هذه الفترة، وذلك تبعًا لوكالة الأنباء العمانية، أعلن قطاع البحث والإنقاذ في نظام الطوارئ الوطني اليوم عن وفاة 12 شخصا بسبب انحرافهم داخل مركباتهم، بما في ذلك مواطنان و9 طلاب في نيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى وافد واحد، كما أشارت إلى أن السعي للعثور على خمسة أفراد في ولاية المضيبي لا يزال قائمًا.

الدراسة عن بعد في عمان

أعلنت وزارة التربية العمانية عن تعليق الدراسة في المدارس والإنتقال إلى التعليم عن بُعد في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عُمان.

صرحت اللجنة المركزية التابعة لإدارة الحالات الطارئة في الوزارة عن إمكانية حدوث منخفض مطير غدًا على جميع المحافظات، ونتيجة لذلك، تم تنفيذ التعليم عن بُعد بقدر الإمكان في جميع المدارس الحكومية والخاصة في جنوب الباطنة.