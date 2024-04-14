“هيبقي فلة شمعة منورة” اكتشفي طريقة سحرية لتلميع الخشب بمكونات موجودة في كل بيت!

يعتبر أثاث المنزل وتنظيفة من أكثر الأمور التي تهتم بها أي سيدة، لاعتباره لأنه يعطي مظهر رائع للمنزل، أثاث الخشبي من أكثر الأنواع التي تحتاج إلى تنظيف بطريقة خاصة، لكونه يحتاج إلى المحافظة حتى لا يحدث تأكل وتلف، حيث تلميع الخشب يجعله بفصله عن الأتربة والعوامل الخارجية، العديد يقوم باستعمال منتجات تكون باهظة الثمن، البعض لا يستطيع شرائها، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ بها، لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة تلميع الخشب طبيعيا بمكونات سهلة وغير مكلفة رجعي له لمعة الجديد بأقل التكلفة، الخلطات الطبيعية لا يوجد أفضل منها، يمكنك تحضير الكثير من الوصفات بمكونات، يوجد أغلبها لديكي في المنزل.

طريقة تلميع الخشب بمكونات سهلة

العديد من السيدات لا يعلمون أن الوصفات الطبيعية يمكنك استخدامها في تلميع اثاث المنزل، سوف تساعدك على إعطاء مظهر رائع لأثاث المنزل، المميز بالخلطات الطبيعية، طريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تحتاج إلى بذل مجهود أو تكلفة كبيرة، لذلك وفرنا لكم أفضل الوصفات التي تساعدك على تلميع أثاث المنزل في أقل وقت.

تلميع الخشب بالخل وزيت الزيتون

يعتبر الخل من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تلميع الخشب وإزالة الأتربة والغبار من عليه، للتعرف على طريقة تحضير، تابع فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ½ كوب خل أبيض، ½ كوب زيت زيتون.

نضيف زيت الزيتون إليه، لكي يعطي للوصفة رائحة مميزة.

نستعمل قطعة قماش نظيفة، مبللة، نقوم بمسح الخشب من عليه، سوف تلاحظين مدى فعالية الخلطة.

تلميع الاثاث بالشمع