تكنولوجيا
أقوى منافس لسامسونج بسعر أقل.. سعر ومواصفات هاتف infinix note 40 pro plus 5g الأفضل للتصوير
تم إطلاق هاتف infinix note 40 pro plus 5g بشكل رسمي في السوق السعودي والذي يعتبر أقوى هواتف انفينكس الذي تم إطلاقه لمحبي التصوير فهو يتضمن كاميرا بجودة عالية بالإضافة إلى تصميم خارجي مميز وأداء عالي مما يجعله من أقوى منافسين هواتف سامسونج في الفئة الإقتصادية لكن بسعر منخفض، تعرف في هذا المقال على مواصفات الهاتف وسعره في السعودية ومصر.
مواصفات هاتف infinix note 40 pro plus 5g
نجحت انفنكس خلال الفترة الأخيرة في تصميم هواتف ذكية تحمل مواصفات عالية مقارنةً بسعرها، وبالنسبة لهاتف انفنكس نوت 40 برو بلس فقد جاء بالمواصفات التالية:
|الشاشة
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|المعالج والذاكرة والتخزين
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|الكاميرا والتصوير
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|البطارية والشحن
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|الألوان
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سعر هاتف infinix note 40 pro plus 5g
- يتم بيع هاتف infinix note 40 pro plus 5g في السعودية بسعر 1000 ريال سعودي.