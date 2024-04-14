أقوى منافس لسامسونج بسعر أقل.. سعر ومواصفات هاتف infinix note 40 pro plus 5g الأفضل للتصوير

تم إطلاق هاتف infinix note 40 pro plus 5g بشكل رسمي في السوق السعودي والذي يعتبر أقوى هواتف انفينكس الذي تم إطلاقه لمحبي التصوير فهو يتضمن كاميرا بجودة عالية بالإضافة إلى تصميم خارجي مميز وأداء عالي مما يجعله من أقوى منافسين هواتف سامسونج في الفئة الإقتصادية لكن بسعر منخفض، تعرف في هذا المقال على مواصفات الهاتف وسعره في السعودية ومصر.

مواصفات هاتف infinix note 40 pro plus 5g

نجحت انفنكس خلال الفترة الأخيرة في تصميم هواتف ذكية تحمل مواصفات عالية مقارنةً بسعرها، وبالنسبة لهاتف انفنكس نوت 40 برو بلس فقد جاء بالمواصفات التالية:

الشاشة نوع الشاشة AMOLED.

الحجم 6.78 بوصة.

الدقة 1080×2436 بيكسل.

جودة العرض FHD+.

معدل كثافة البيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة.

الشاشة مزودة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass. المعالج والذاكرة والتخزين نوع المعالج ميدياتك Dimensity 7020 ثماني النواة.

معالج الرسوميات IMG BXM-8-25.

مساحة ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت رام. الكاميرا والتصوير كاميرا السيلفي الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية ودقة العدسات على الترتيب هي: الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.75 بها مثبت بصري. العدستين الثانية والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

البطارية والشحن سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

تدعم الشحن العكسي عن طريق USB Type C والشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات واللاسلكي العكسي. الألوان الأخضر.

الذهبي.

سعر هاتف infinix note 40 pro plus 5g