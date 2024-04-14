“ظهرت الآن” .. نتائج المنح والقروض 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي الأردني والشروط المطلوبة

قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن نتائج المنح والقروض 2024 لجميع الطلبة والطالبات بدولة الأردن للسنة الجامعية الجارية 2024 وذلك لجميع الطلبة الذين يكونوا مؤهلين لتلقي تلك المنحة وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عنها عقب إعلان الوزارة لها.

نتائج المنح والقروض 2024

من الممكن ان يتم الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2024 بكل سهولة الآن، فتجدر الإشارة بأن الطلبات يتم تقديمها بداية من اليوم السابع عشر من شهر أبريل الجاري 2024، ليكون الموعد النهائي في يوم الخميس المقبل الذي يوافق السادس عشر من مايو 2024، وترسل رسالة نصية بالنتيجة بالهواتف الخاصة بجميع الطلبة والطالبات وذلك ييسر عليهم التعرف على النتيجة الخاصة بهم، وتجدر الإشارة بأن الوزارة قالت إن ما يقرب من حوالي 33 لواء بالسعودية قد تم شمول الطلبة المتقدمين بها لمرحلة البكالوريوس بمعدل 100% فعلى كل الطلبة والطالبات المرشحين لتلك المنح أن يسير على الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط المنح والقروض بالأردن من خلال النقر على هذا الرابط.

كتابة الرقم الوطني المتعلق بالطالب.

إدخال الرمز السري الخاص بالطالب، ومن ثم استكمال جميع البيانات اللازمة الأخرى.

النقر على زر استعلام.

شروط الحصول على المنح والقروض الداخلية في الأردن 2024

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير اللازمة للحصول على المنح والقروض من ضمنها ما يلي: