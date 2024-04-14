“هُنــــــا dsamohe.gov.jo“ النتائج النهائية للمنح والقروض بالاردن 2024 عبر وزارة التعليم العالي

النتائج النهائية للمنح والقروض

ينتظر الكثيرون منذ فترة نتائج المنح والقروض التعليم العالي، وقد أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي الأردنية عن ظهور قوائم الطلاب المقبولين والذين ستشملهم التغطية بمراحل الدبلوم المتوسط والبكالريوس والذين كانت نسبتهم 57% من المتقدمين، وتلقت الجامعات والمعاهد التي يدرس بها الطلاب المقبولين النتائج النهائية، كما استقبل الطلاب على هواتفهم رسائل نصية تتضمن النتيجة ونقاط المنح، وتم قبول الطلاب على أساس المعايير التي وضعتها الوزارة، حيث ينبغي أن يكون الطالب لم يستفيد من منح سابقة وأن يكون مقيم بالأردن وحسن الخلق، وأن يرفق مع طلبه كافة الأوراق المطلوبة والتي تم الاعلان عنها مسبقا.