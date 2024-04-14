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“هُنــــــا dsamohe.gov.jo“ النتائج النهائية للمنح والقروض بالاردن 2024 عبر وزارة التعليم العالي
النتائج النهائية للمنح والقروض، بعد طول انتظار تم الإعلان عن نتائج المنح والقروض بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تقدم اليها آلاف الطلاب بمراحل البكالريوس والدبلوم المتوسط الراغبين في الحصول على المنحة، وتم قبول ما يزيد عن خمسين بالمائة من المتقدمين بعد أن قامت الوزارة بالتغطية الكلية والجزئية في الكليات والجامعات المختلفة بالأردن، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن المنح والنقاط المتاحة بالبرنامج.
النتائج النهائية للمنح والقروض
ينتظر الكثيرون منذ فترة نتائج المنح والقروض التعليم العالي، وقد أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي الأردنية عن ظهور قوائم الطلاب المقبولين والذين ستشملهم التغطية بمراحل الدبلوم المتوسط والبكالريوس والذين كانت نسبتهم 57% من المتقدمين، وتلقت الجامعات والمعاهد التي يدرس بها الطلاب المقبولين النتائج النهائية، كما استقبل الطلاب على هواتفهم رسائل نصية تتضمن النتيجة ونقاط المنح، وتم قبول الطلاب على أساس المعايير التي وضعتها الوزارة، حيث ينبغي أن يكون الطالب لم يستفيد من منح سابقة وأن يكون مقيم بالأردن وحسن الخلق، وأن يرفق مع طلبه كافة الأوراق المطلوبة والتي تم الاعلان عنها مسبقا.
الاستعلام عن النتائج النهائية للمنح والقروض بالاردن 2024
يمكنكم بسهولة الاطلاع على النتائج النهائية للمنح والقروض بالأردن، فقد أتاحت الوزارة رابط خاص للاستعلام الكترونيا عن النتائج، وفيما يلي الرابط وخطوات الاستعلام :
- زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمين والانتقال الى مديرية البعثات، وللدخول اليها مباشرة اضغط هنا.
- اضغط على “المنح والقروض الداخلية” سيتم نقلك الى صفحة اخرى اضغط منها على “الاستفسار عن النتائج النهائية للمنح والقروض”.
- ادخل الرقم الوطني في الخانة المخصصة ثم اضغط على “استمرار”.
- ستظهر لك النتيجة النهائية لطلب المنح والقروض الخاص بالطالب المستعلم.