عربي و دولي

“هُنــــــا dsamohe.gov.jo“ النتائج النهائية للمنح والقروض بالاردن 2024 عبر وزارة التعليم العالي

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 دقائق
0

الاستعلام عن النتائج النهائية للمنح والقروض بالاردن 2024

يمكنكم بسهولة الاطلاع على النتائج النهائية للمنح والقروض بالأردن، فقد أتاحت الوزارة رابط خاص للاستعلام الكترونيا عن النتائج، وفيما يلي الرابط وخطوات الاستعلام :

  • زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمين والانتقال الى مديرية البعثات، وللدخول اليها مباشرة اضغط هنا.
  • اضغط على “المنح والقروض الداخلية” سيتم نقلك الى صفحة اخرى اضغط منها على “الاستفسار عن النتائج النهائية للمنح والقروض”.
  • ادخل الرقم الوطني في الخانة المخصصة ثم اضغط على “استمرار”.
  • ستظهر لك النتيجة النهائية لطلب المنح والقروض الخاص بالطالب المستعلم.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 دقائق
0

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى