موعد وتفاصيل مباراة الأهلي والزمالك اليوم الاثنين 15 إبريل.. تعرف على كل ما يهمك في لقاء القمة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة وجدول ترتيب المسابقة

من المقرر أن يشهد إستاد القاهرة الدولي اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل اللقاء المرتقب والمؤجل من الجولة العاشرة بالدوري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

والآن تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت مصر وجميع الدول العربية في الدوري المصري الممتاز، حيث تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، والتي يستضيفها نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتوقيت المباراة في مصر والدول العربية هو:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي يوافق الساعة 7 أيضا في كل من ليبيا والسودان، وفي المملكة الأردنية الهاشمية تكون المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت الأردن، وهو نفس الموعد أيضا في كل من السعودية وقطر والكويت حيث موعد مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تلك الدول، والساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

أما بالدول العربية بشمال أفريقيا يكون ميعاد مباراة الأهلي والزمالك الساعة 5 بتوقيت المغرب، والساعة 6 بتوقيت كل من تونس والجزائر.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل كافة مباريات الدوري المصري الممتاز، وبالتالي فهي صاحبة الحق الحصري لنقل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري غدا، حيث سيتم بث المباراة على قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 HD.

إليكم الأن تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة للمباراة

يجب تنزيل التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، حيث يمكن متابعة مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك عبر تردد قناة أون تايم سبورت1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري وهو التردد التالي:

والآن تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي النايل سات

التردد 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلق وحكم مباراة الأهلي والزمالك

كما أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت ان المعلق على المباراة بين الأهلي والزمالك هو المعلق الرياضي مؤمن حسن، وبحكم اللقاء الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

تعرف على تشكيل الفريقين الأهلي والزمالك المتوقع

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري، يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالجولة العاشرة المؤجلة من الدوري كما يلي:

في حراسة المرمى: مصطفى أحمد شوبير.

وفي خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني عبد المنعم- معلول.

خط الوسط: السولية- كوكا- مروان عطية.

وفي خط الهجوم: كهربا- رضا سليم- وسام أبو علي.

أما بالنسبة الى تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري 2024 فهو كما يلي:

في حراسة المرمى: عواد.

خط الدفاع: فتوح- المثلوثي- عمر جابر- حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل دونغا- عبد الله السعيد- ناصر ماهر.

خط الهجوم الزمالك كل من: زيزو- مصطفى شلبي- ناصر منسي.

ترتيب الفريقين الأهلي والزمالك فبل المباراة

يأتي ترتيب الفريقين في الدوري المصري فبل انطلاق المباراة كما يلي:

يحل النادي الأهلي في المركز التاسع في الدوري قبل مباراته ضد الزمالك بعد خوض 10 مباريات، حصد فيها 21 نقطة.

بينما الزمالك في المركز 12 من ترتيب الدوي المصري الممتاز برصيد 18 نقطة فقط جمعها من عدد 12 مباراة خاضها.

نفاذ تذاكر مباراة القمة عقب دقائق من طرحها

هذا وقد أعلنت شركة تذكرتي عن نفاذ جميع تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد دقائق فقط من طرحها عبر موقع شركة تذكرتي.

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تعرف على جدول ترتيب الدوري فبل القمة المرتقبة اليوم

يحمل جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم قبل انطلاق القمة بين الأهلي والزمالك الكثير من المفاجآت وجاء ترتيب الدوري كما يلي:

في المركز الأول بيراميدز 29 نقطة.

نادي انبي الثاني بعدد 28 نقطة.

الاتحاد 27 نقطة.

المصري 27 نقطة.

زد إف سي 24 نقطة.

سيراميكا 22 نقطة.

الجونة 22 نقطة.

سموحة 22 نقطة.

الأهلي كما ذكرنا التاسع برصيد 21 نقطة.

طلائع الجيش 21 نقطة.

مودرن فيوتشر 20 نقطة.

الزمالك في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

البنك الأهلي 18 نقطة.

الإسماعيلي 17 نقطة.

بلدية المحلة 16 نقطة.

فاركو 12 نقطة.

المقاولون العرب 12 نقطة.

وأخيرا الداخلية في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.