“غير ساعتك” متى يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في جميع محافظات مصر وتغيير الساعة

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، خلال الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الأشخاص عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، خاصةً مع انتهاء فصل الشتاء رسميًا في هذا العام، والذي استمر لمدة 89 يوما، لذلك يترقب العديد من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية موعد العودة بنظام التوقيت الصيفي، والذي تختلف فيه الساعة بحوالي 60 دقيقة، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

كما ذكرت أن المواطنين في مصر ينتظرون موعد تطبيق التوقيت الصيفي الذي سيتم تطبيق اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الحالي، ويستمر العمل به حتى آخر خميس في شهر أكتوبر 2024، وعلى حسب القانون الصادر من مجلس النواب الخاص بشأن العودة بنظام التوقيت الصيفي سيتم العمل بهذا التوقيت بداية من يوم الجمعة الذي يوافق 26 أبريل الحالي، والهدف من صدور هذا القانون هو ترشيد استهلاك الطاقة، والاقتصاد في تشغيلها بسبب ما يشهده العالم من ظروف صعبة يمر بها الجميع، والمقرر الرجوع للعمل بالتوقيت الشتوي مرة أخرى في فصل الخريف، والهدف من زيادة الساعة القانونية للتوقيت هو تبكير عدد ساعات العمل ساعة كاملة، بسبب زيادة عدد ساعات النهار التي تزداد بالتدريج مع بداية فصل الربيع حتى فصل الصيف، ثم يتناقص مرة أخرى حتى ذروة الشتاء.

موعد بداية فصل الربيع 2024

كما نعرف أن فصل الشتاء قد انتهى رسميًا بحدوث الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس، ومن المقرر أن يستمر فصل الربيع هذا العام لمدة 92 يومًا، وفي يوم 20 من مارس تشرق الشمس من نقطة الشرق تمامًا، وكذلك تغرب من نقطة الغرب تمامًا، كما أن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء، مما يعني أن الإشعاع الساقط على نصفي الكرة الأرضية يكون متساوى، وبالتالي فإن ساعات الليل تتساوى مع ساعات النهار كل منهما 12 ساعة تقريبًا.