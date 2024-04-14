تحديث OneUI 6.1 قادم قريبا لهذه الأجهزة بمميزات الذكاء الاصطناعي

تستعد سامسونج لإطلاق التحديث الجديد من واجهة المستخدم OneUI 6.1 لبعض هواتفها، ويستند هذا التحديث على الذكاء الاصطناعي لإتمام بعض المهام باستخدام الهاتف بسهولة مثل مميزات التعديل على الصور والنصوص بالذكاء الاصطناعي وغيرها، وقد حددت قائمة بأسماء الهواتف المؤهلة لتنزيل التحديث عليها للاستفادة من مميزاته، تعرف في هذا المقال على أسماء الأجهزة ومميزات تحديث OneUI 6.1.

الأجهزة المدعومة بتحديث OneUI 6.1

بعض الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث واجهة المستخدم الجديد من سامسونج سيحصل على مميزات الذكاء الاصطناعي بالكامل والبعض الآخر سوف يحصل على مميزات محددة، وتشمل الأجهزة المؤهلة كل من:

Galaxy S22.

S22 Plus.

S22 Ultra.

Z Fold4.

Z Flip4.

Tab S8.

Tab S8 Plus.

Tab S8 Ultra.

Galaxy S21.

S21 Plus.

S21 Ultra.

Z Flip3.

Z Fold3.

مميزات تحديث OneUI 6.1

سوف يكون تحديث OneUI 6.1 متاح لحوالي 200 مليون وحدة من الهواتف المدعومة به، وبعض هذه الهواتف مثل Galaxy S22 وS22 Plus وS22 Ultra وZ Fold4 وZ Flip4 وTab S8 وTab S8 Plus وأيضاً Tab S8 Ultra سوف تحصل على المميزات الكاملة للذكاء الاصطناعي وهي ميزة تحرير الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي، الترجمة الحية، والملخصات، وميزة رسم دائرة للبحث بالإضافة إلى واجهة الذكاء الإصطناعي الجديدة Galaxy AI.

أما بعض الهواتف الأخرى فسوف تكون مدعومة ببعض المميزات المحدودة تشمل رسم دائرة للبحث، وميزة “Magic Rewrite” وهذه الهواتف هي Galaxy S21 وS21 Plus وS21 Ultra وZ Flip3 وZ Fold3 كما أعلنته سامسونج على أن يكون التحديث متاحًا لي شهر مايو القادم.