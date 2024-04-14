للمدخنين في مصر.. تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة 2024

هناك شريحة كبيرة من المواطنين المصريين مدخنين وبالطبع يهتمون بشكل كبير بمعرفة أسعار السجائر، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها والتي وصلت إلى 12% زيادة للمرة الثانية على التوالي في عام 2024، لتصل قيمة الزيادة ما بين 2.5 إلى خمسة جنيهات، وهو ما أثر بالطبع على أسعار وفئات السجائر بشكل كبير.

أسعار السجائر الجديدة 2024

ارتفعت أسعار السجائر للمرة الثانية على التوالي في العام 2024 وذلك بواقع زيادة 12% أي ما يوازي زيادة من 2.5 جنيه إلى خمسة جنيهات ف العبوة، وقد أصدرت الشرقية للدخان – إيسترن كومباني- أن الشركة بدأت تعد دراسة جديدة من أجل حسم موقفها بشأن زيادة أسعار السجائر الشعبية وهي الأكثر تداولًا في السوق المصري في المرحلة القادمة.

خاصة أن الحد الأقصى للزيادة هو 12% ومن المقرر أن تطبق بشكل سنوي، وذلك حسب قانون الضرائب وتحديد ضريبة القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.

قائمة أسعار السجائر في الأسواق

النوع السعر 1 السجائر البوكس 10 بسعر 24.50 جنيه مصري 2 كيلوبترا كينج سايز بسعر 34.50 جنيه مصري 3 الكليوبترا سوفت كوين 34.50 جنيه مصري 4 بوسطن / بلومنت بسعر 34.50 جنيه مصري 5 كليوبترا بوكس أبيض وألوان بسعر 34.50 جنيه مصري 6 كليوبترا سوبر 34.50 جنيه مصري 7 سجائر مونديال بسعر 34.50 جنيه مصري 8 سجائر مونديال سويتش 34.50 جنيه مصري 9 سجائر كليوبترا بلاك بسعر 34.50 جنيه مصري 10 سجائر الماتوسيان السوبر بسعر 34.50 جنيه مصري 11 سجائر الكيلو المسخن بسعر 55 جنيه مصري 12 سجائر الفايسروي بسعر 55 جنيه مصري

جديرًا بالذكر أن التدخين من العادات السيئة والتي تؤثر بشكل سلبي على الصحة، ويفضل أن تقلل من السجائر تدريجيًا لكي تتخلص من تلك العادة وتوفر على نفسك الكثير من النفقات.