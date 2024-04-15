حياة طفلك هتبقي جنة”.. استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 toyor aljannah على نايل سات لمشاهدة اجمل اغاني الاطفال

يبحث اولياء الامور على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لأنها تعمل على تنمية تفكير الأطفال وتسليتهم على مدار اليوم، حيث أن القناة تبث العديد من البرامج والاغاني التعليمية بهدف توعية الاطفال من الأعمار المختلفة، وتعد قناة طيور الجنة احد افضل القنوات التي يبحث عنها الاطفال مما يدل علي انتشار شعبيه القناة بين معظم الاطفال المحبين للاغاني والاناشيد الترفيهية، واليكم اجدد تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2024.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تردد قناة طيور الجنة الجديد يشهد عمليات بحث مكثفة عبر “جوجل” بشكل يومي، مما يدل على أن القناة تقدم محتوى ترفيهي هادف وامن على الاطفال من عمر 6 أشهر وحتى 7 سنوات، حيث تقوم قناة طيور الجنة بعرض الاغاني الدينية والاغاني التي تساعد على اكساب الطفل الكثير من الاخلاقيات الحسنة وتجعله يعدل سلوكياته الخاطئة، والآن مع تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات:

التردد :11258.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز :25700.

الاستقطاب: افقي

الجودة: SD.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك في البدايه الدخول الي الاعدادات الخاصة بجهاز الريسيفر الخاص بك.

والان انقر علي ايقونة التركيب الهوائي.

اختر اضافة تردد قناة جديدة.

ثم قم بكتابة التردد ومعامل التصحيح ومعدل الترميز والاستقطاب بشكل صحيح.

ثم انقر علي زر البحث وستظهر لك القناة في القائمة.

متى انشأت قناة طيور الجنة

تم إنشاء قناة طيور الجنة عام 2008، وهي قناه فضائية تقوم ببث أغاني وأناشيد الأطفال بطريقه احترافية، حيث تعمل القناه على عرض اغاني واناشيد تجمع افراد العائلة مما ينشر بين الأطفال روح التعاون مع العائلة، وتعود القناة لمؤسسها خالد مقداد ومقرها في مدينه عمان بالاردن وتبث حاليا من البحرين وقامت اسره مؤسسين القناة بالسفر إلي معظم الدول العربية وقدمت فيها العروض وعرضت الاناشيد امام الجمهور بشكل مباشر.

مازال البحث قائم خلال الساعات الصباحية من اليوم الاثنين 15 ابريل على تردد قناة طيور الجنة 2024 من قبل الاطفال واولياء امورهم الباحثون عن المتعة والاثارة والتسلية في المنزل، ويمكنكم ضبط القناه من خلال الخطوات التي شرحنها لكم من خلال السطور السابقة.