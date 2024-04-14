“الحق قبل ما تخلص” شهادات بنك مصر 2024 بفائدة 30% لمدة 3 سنوات

يشعر العديد من خبراء الاقتصاد بالرغبة في معرفة أعلى فوائد شهادات بنك مصر حيث تشهد عمليات البحث من المواطنين زيادة ملحوظة لمعرفة أعلى عوائد الشهادات في هذا البنك ويأتي ذلك في ضوء قرار بنك مصر السابق بإعادة إصدار شهادة ابن مصر الادخارية لمدة ثلاث سنوات مع تقديم دوريات صرف للعوائد بشكل متنوع تم تبني ثلاث إصدارات مختلفة لشهادة ابن مصر تمثلت في دوريات الصرف السنوية والربع سنوية والشهرية بهدف تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال وتعكس هذه الإصدارات توجه البنك نحو تقديم خيارات متنوعة للعملاء مما يمكّنهم من اختيار الخيار الأنسب وفقا لاحتياجاتهم وأهدافهم المالية.

شهادات بنك مصر 2024 بفائدة 30% لمدة 3 سنوات

أعلى فوائد شهادات بنك مصر تعتبر من الأمور التي يثير اهتمام العديد من الأشخاص ويسعى العديد منهم للحصول على معرفة تفصيلية حول هذه الفوائد ومن خلال موقعنا “البديل” سنوضح لجميع المتابعين آخر الفوائد التي تقدمها بنك مصر عبر جميع أنواع الشهادات.

أولا تتميز هذه الشهادات بعوائد مجزية حيث يمكن أن تصل العائدات السنوية إلى 30٪ للسنة الأولى و25٪ للسنة الثانية و20٪ للسنة الثالثة مع إمكانية الحصول على عوائد بدورية صرف ربع سنوية تصل إلى 27٪ للسنة الأولى و23٪ للسنة الثانية و19٪ للسنة الثالثة.

ثانيا يتميز الإصدار الجديد بتوفير عوائد مستمرة بدورية صرف شهريا حيث يمكن أن تصل العائدات إلى 26٪ للسنة الأولى و22.5٪ للسنة الثانية و19٪ للسنة الثالثة وهذه الفوائد سارية للإصدارات الجديدة بدءا من 6 مارس 2024.

هذه البيانات تبرز جاذبية شهادات بنك مصر كوجهة استثمارية جديرة بالنظر حيث توفر عوائد مرتفعة مع خيارات متعددة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة مما يجعلها خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن استثمار آمن ومربح لمدة محددة.