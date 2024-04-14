موقع الوجبة الاخيرة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 استخراج كشوفات مظلتي

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة 2024 قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن عدة أمور تخص هذا الأمر، كما صرحت بإطلاق 4 مرتبات مالية خلال عام 2024، وتسعى من وراء تقديم هذه المبالغ المالية إلى تخفيف أعباء الحياة على المواطنين الذين يعانون من عدم القدرة على دفع احتياجات الحياة الأساسية الى.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة 2024

قامت الوزارة بإطلاق منصة يمكن من خلالها الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة 2024، وذلك حتى يستطيع المواطنين من متابعة موعد نزول الوجبة الأخيرة، وهذه هي خطوات الاستعلام:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي .

تحديد خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة الموجودة أمامك.

قم باختيار “الوجبة السابعة”، مع تحديد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة المكان الذي تسكن به.

املأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

أنقر على أيقونة “الاستعلام”.

ستظهر أمامك قائمة بها أسماء المستفيدين يمكنك تحميلها والاطلاع على الأسماء بكل سهولة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت وزارة العمل عدة معايير وشروط ينبغي توفرها عند التقديم للاستفادة من جميع خدمات الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي: