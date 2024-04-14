رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول pdfفي العراق 2024 نتائجنا
يخيم جو من الترقب والقلق على بيوت طلبة الصف الثالث المتوسط في العراق، بعد أن أتموا رحلة الاختبارات النهائية للدور الأول ففي هذه المرحلة الحساسة التي تمثل مفترق طرق في مسيرة الطالب التعليمية، يرتقب الجميع بفارغ الصبر موعد إعلان النتائج، متسائلين عن حصيلة جهودهم وتعبهم طوال العام الدراسي وتزداد وتيرة البحث عن أي معلومة تخص موعد الإعلان والطريقة المتبعة للاستعلام عن النتائج إلكترونياً.
نتائج الثالث المتوسط الدور الاول
مرحلة الثالث المتوسط تعتبر محطة فارقة في حياة الطالب العراقي، فهي تمثل نقطة تحول من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي، وتحدد بشكل كبير المسار التعليمي والمهني الذي سيسلكه الطالب في المستقبل. ولذلك، يولي الطلاب وأولياء الأمور اهتماماً بالغاً لهذه المرحلة، ويعملون بجد واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج وعلى الرغم من حالة القلق السائدة، إلا أن وزارة التربية والتعليم العراقية تحرص على طمأنة الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات تجري بكل دقة وشفافية، وأن النتائج ستعلن في أقرب وقت ممكن. كما قامت الوزارة بتوفير رابط موقعها الرسمي، بالإضافة إلى رابط موقع “نتائجنا”، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الانتظار في طوابير طويلة.
خطوات الاستعلام عن النتائج إلكترونياً
لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج، قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير آلية بسيطة وسهلة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.
- الخطوة الثانية: تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام البيانات المطلوبة.
- الخطوة الثالثة: النقر على أيقونة “النتائج”.
- الخطوة الرابعة: اختيار “نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024”.
- الخطوة الخامسة: إدخال اسم الطالب الكامل ورقمه الامتحاني.
- الخطوة السادسة: النقر على زر “الاستعلام”.
وبهذا، تظهر نتيجة الطالب بشكل مفصل، مع بيان الدرجات التي حصل عليها في كل مادة، والمجموع الكلي، والنتيجة النهائية.