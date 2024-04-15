هسة مباشر.. كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وزارة الداخلية

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من حجز البطاقة الوطنية الموحدة، التي تُشغل بال ملايين المواطنين في كافة المحافظات العراقية، فضلاً عن تحديد موعد إلكتروني، لكي يتمكن المواطن من حجز البطاقة والإستفادة من كافة الخدمات الجديدة التي يتم توفيرها للجميع على مدار الساعة، وفي السطور التالية نكشف لكم طريقة الحجز والشروط المطلوبة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية بالعراق

تتمثل أهم خطوات القيام بحجز البطاقة الوطنية داخل دولة العراق، وفقًا لمدا يلي:-

أن تتوجه إلى مديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق.

ثم تقوم بإدخال بيانات تسجيل الدخول.

القيام بكتابة كافة البيانات المعنية بطلب الحصول على الحجز.

التوجه مباشرة إلى قسم البطاقة الوطنية.

اختيار الحجز.

ليتم القيام بملء استمارة الحجز الإلكتروني.

كتابة كافة البيانات الخاصة بطلب الحجز.

ليتم عندها تحديد مركز التسجيل المناسب.

تحديد المركز والتاريخ والوقت المناسب.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

شروط حجز البطاقة الوطنية بالعراق

جاءت أبرز شروط القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق عبر موقع مديرية شؤون البطاقة، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

أن يبلغ عمر المتقدم 12 عامًا.

كذلك يجب وأن يكون لدى المتقدم حساب عبر موقع مديرية الشؤون.

مستندات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

تتمثل أهم وثائق القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وفقًا للأتي:-