تعرف على مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024.. جدول تخفيف الأحمال الجديد

عودة تخفيف الأحمال من جديد بداية من الغد.. إن كنت من سكان الإسكندرية يمكنك الآن التعرف على مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، والتي ستبدأ من الحادية عشر صباحًا، ويتوقع أن يتكرر قطع الكهرباء ثلاثة مرات يوميًا، ويبدو أن عودة تخفيف الأحمال جعلت الكثيرين يشعرون بالحزن خاصة أن الحياة كانت طبيعية في شهر رمضان ولم ينقطع طوال الشهر بناء على تعليمات مجلس الوزراء.

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

تبدأ مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية بداية من الغد وذلك عقب التوقف الذي تم إقراره في شهر رمضان الكريم، وقد بدأت خطة تخفيف الأحمال منذ يوليو 2023 وتم فيها التنسيق بين كلًا من وزارة الكهرباء ووزارة البترول، ولم يستثنى من الخطة إلا أربعة مناطق فقط وهي مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ويضاف إلى تلك المناطق المؤسسات الحيوية من مستشفيات وأقسام ومدارس.

إليك خطة تخفيف الأحمال الجديدة بداية من الغد خطة-تخفيف-أحمال-مدينة-الاسكندرية.

نصائح مهمة لتمضية أوقات تخفيف الأحمال

الآن عليك أن تعي أن هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب أن تهتم بها قبل فترة قطع التيار، مثل: