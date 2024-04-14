وداعي لبلح الشام الجاهز.. اتعلمي الطريقة في البيت واصنعي أكرم وألذ بلح

من بين أشهر أنواع الحلويات الشرقية المميزة بلا شك هو بلح الشام، الذي يحظى بشعبية كبيرة واسعة بين الناس، يعتبر هذه الحلوى لذيذة للغاية، ويمكن تقديمها في المناسبات السعيدة مثل الأعياد والاحتفالات العائلية، نظرًا لنكهتها المميزة وطعمها الرائع، في الفترة الأخيرة، أصبحت العديد من السيدات يبحثن عن طريقة لتحضير بلح الشام في المنزل بنكهة وطعم متميزين، وذلك لتوفير تكلفة أقل ولتحضير كمية كبيرة بسهولة، تابعي هذا المقال لمعرفة الطريقة.

مكونات عمل بلح الشام في المنزل

من بين الطرق البسيطة لتحضير بلح الشام بشكل لذيذ وشهي يمكنك تجربتها وتحضيرها بدون أي مجهود أو وقت كبير، يمكنك بدء التحضير بكل سهولة من خلال اتباع المقادير التالية:

كوب من الماء.

كوب من الدقيق.

ملعقة من السميد.

50 جرامًا من الزبدة.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من الزيت.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة من الفانيليا.

اثنين من أكواب القطر.

طريقة تحضير بلح الشام في المنزل

يمكنك في البداية، عزيزتي، تحضير بلح الشام اللذيذ والشهي في منزلك بكل سهولة، يمكنك البدء بتحضير الشربات على النحو التالي: