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وداعي لبلح الشام الجاهز.. اتعلمي الطريقة في البيت واصنعي أكرم وألذ بلح
طريقة عمل بلح الشام في المنزل
من بين أشهر أنواع الحلويات الشرقية المميزة بلا شك هو بلح الشام، الذي يحظى بشعبية كبيرة واسعة بين الناس، يعتبر هذه الحلوى لذيذة للغاية، ويمكن تقديمها في المناسبات السعيدة مثل الأعياد والاحتفالات العائلية، نظرًا لنكهتها المميزة وطعمها الرائع، في الفترة الأخيرة، أصبحت العديد من السيدات يبحثن عن طريقة لتحضير بلح الشام في المنزل بنكهة وطعم متميزين، وذلك لتوفير تكلفة أقل ولتحضير كمية كبيرة بسهولة، تابعي هذا المقال لمعرفة الطريقة.
مكونات عمل بلح الشام في المنزل
من بين الطرق البسيطة لتحضير بلح الشام بشكل لذيذ وشهي يمكنك تجربتها وتحضيرها بدون أي مجهود أو وقت كبير، يمكنك بدء التحضير بكل سهولة من خلال اتباع المقادير التالية:
- كوب من الماء.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة من السميد.
- 50 جرامًا من الزبدة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقتين من الزيت.
- ثلاث حبات من البيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- اثنين من أكواب القطر.
طريقة تحضير بلح الشام في المنزل
يمكنك في البداية، عزيزتي، تحضير بلح الشام اللذيذ والشهي في منزلك بكل سهولة، يمكنك البدء بتحضير الشربات على النحو التالي:
- ضعي اثنين من أكواب السكر مع كوب من الماء على النار مباشرة.
- عندما يغلي، أضيفي ملعقتين من عصير الليمون ورشة من الفانيليا.
- بعد تبريد المزيج تمامًا، أغلقي النار واتركيه حتى يبرد.
- في وعاء آخر، ضعي المياه مع الزبدة على النار مباشرة.
- أضيفي رشة من الفانيليا ومن ثم الدقيق والنشا بعد نخلهما، وقلبي المكونات باستمرار على النار.
- أضيفي السميد وقلبي المكونات حتى يغلي المزيج.
- ثم أضيفي البيض تدريجيًا واخلطي حتى يتجانس.
- ضعي هذا المزيج في كيس حلواني وشكّليه في كمية وفيرة من الزيت مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك، أضيفي الشربات على الشربات.