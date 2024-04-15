مافيش شات هيروح تنزيل واتساب جي بي اصدار شهر أبريل خطوات تحديث GbWhatsApp

تنزيل واتساب جي بي النسخة المتطورة من الواتساب الأصلي التي تقدم للمستخدمين مزايا متقدمة وخيارات تخصيص فريدة في هذا المقال، نلقي الضوء على آخر تحديثات نسخة واتساب جي بي V29.50،اليكم اهم مميزات واتساب جي بي التي تشمل أمان محسن، وخصوصية معززة، ويبحث الكثير عن تحديث تطبيق واتساب جي بي هنا يوجد كل ما يتعلق به من خلال موقع البديل.

مميزات GbWhatsApp واتس اب جي بي ضد الحظر

يوجد العديد من المزايا التي تميز تطبيق GB Whatsapp APK 2024 وهي كما يلي:

يتميز تحميل جي بي واتس اب بأنه ضد الحظر حيث لا يمكن عمل حظر للمستخدم التطبيق من أي شخص مهما إن كان.

إمكانية إرسال رسالة بطريقة جماعية لعدد كبير من الأشخاص حوالي ما يقرب نحو ٣٠٠ شخص.

يتميز whatsapp gb بإرسال ملفات مرفقة عبر حساب المستخدم الشخصي الخاص بواتس جي بي للشخص المراد إرسال الملفات له.

خاصية الرد التلقائي على المكالمات في أي وقت مناسب للمستخدم.

للتطبيقات إمكانية فصل الإنترنت عن واتس جي بي ومنع استقبال الرسائل منعا للازعاج في حال رغب المستخدم بذلك عند استخدامهالأخرى من خلال خاصية DND.

وجود خاصية تصفية الرسائل التي لا يرغب المستخدم في الاحتفاظ بها ومسح الدردشة الخاصة بها.

معرفة الرسائل التي تم مسحها من خلال خاصية إظهار الرسائل المحذوفة.

يوفر تطبيق whatsappgb تأثيرات رائعة وإرسالها إلى الأصدقاء والمعارف.

whatsappgb يتميز واتس جي بي الأخضر الحديد بإمكانية إرسال حوالي ٩٠ صورة خلال مرة واحدة ومقاطع فيديو بسعة ٥٠ ميجا بايت وكذلك مقطع صوتي بسعة ١٠٠ ميجا بايت.

يوفر التطبيق عدد كبير من الثيمات الجميلة والملصقات المميزة والايموشن الرائعة.

وفر واتس جي بي الجديد خاصية تحميل الحالات المختلفة دون الحاجة إلى برنامج لتنزيلها سواء كانت صور أو نص أو مقطع فيديو.

يتميز download gb whatsapp لاحتوائه على مجموعة من أجمل الخطوط التي يمكن أن يختارها المستخدم عند الكتابة بها.

يمكن تحديد المستخدم كل الدردشات من الشاشة الرئيسية في نفس الوقت.

العديد من الخواص التي يتميز بها واتس جي بي الجديد والتي من أهمها اخفاء التسجيل الصوتي وآخر ظهور والكتابة وكذلك إخفاء استلام الرسائل وقرائتها.

جودة ارسال واستقبال الصور و تحميلها بجودة عالية.

ميزة جديدة وهي إخفاء الإشعارات المنبثقة من ظهورها على شاشة المستخدم الرئيسية.

تنزيل واتس اب gb وصول إشعارات للمستخدم في حالة نزول حالة لأحد الأصدقاء أو تغيير رقم الواتس الخاص به أو صورة ملفه الشخصي.

تنزيل gb whatsapp واتساب جي بي (واتساب WhatsApp GB) تحديث

يمكنك تحميل whatsapp gb من قبل القائمين على تعديل التطبيقات على الإنترنت، فقد تتميز بانها توفر لهم باقة مختلفة من المميزات والأدوات المختلفة للغاية التي تساعدك في التواجد على تطبيق واتس اب بشكل ومظهر مخفي تماما بدون أن تتعرض إلى المراقبة من أي شخص.

فقد تتيح لك واتساب جي بي إمكانيات مختلفة للخصوصية في التعامل مع الأصدقاء من حولك، وهذا حيث أنها تعمل على توفير إمكانية استخدام النسخة بدون أن يعلم أي شخص أنك تتواجد على التطبيق ولم تقم بالرد على الرسائل.

طريقة تنزيل الواتس جي بي

أولاً يتم البحث عن كلمة واتس اب جي بي GBWhatsApp عبر محرك البحث جوجل.

ومن ثم يتم اختيار الموقع الرسمي والأكثر توثيقًا للقيام بتنزيل التطبيق.

بعد ذلك يتم إدخال رقم هاتف المستخدم.