السر مخفي في العجينة.. اتعلمي طريقة عمل عجينة البيتزا زي المحلات واحلى بمراحل

أصبح الطلب طريقة عمل عجينة البيتزا كثير للغاية نظراً لارتفاع الأسعار لذلك سوف نرصد الطريقة وكيفية تحضيرها بكل تفاصيل للحصول على طعم أفضل كم المجلات، حيث تُعتبر البيتزا واحدة من أشهر أنواع المعجنات الشهية جداً، حيث توفر فوائد غذائية متعددة للجسم بفضل مكوناتها الغنية وحشواتها اللذيذة، من المعروف أن البيتزا لذيذة وطعمها رائع وخفيفة على المعدة، ونجد أن أشهر المطاعم تقدم البيتزا بمواصفات مذهلة، بالإضافة إلى جبنة الموتزاريلا الشهيرة التي تمنحها شكلاً مميزاً وطعماً لا يقاوم ومظهراً جميلاً، ولذا، يجب أن نقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، حيث يكون تكلفتها أقل بكثير من مطاعم البيتزا الكبرى، وتُمنحنا نتائج متميزة بالفعل في المنزل، تابعوني لمزيد من التفاصيل.

طريقة عمل عجينة البيتزا

استعدي لمعرفة طريقة عمل عجينة البيتزا في منزلك بسهولة تامة وبطريقة بسيطة وغير مرهقة أو مكلفة على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من الخضروات لتلبية رغبات جميع أفراد العائلة وتحقيق القيمة الغذائية القصوى، يجب توفير المكونات التالية لتحضير البيتزا، تماماً كما في المطاعم الشهيرة.

مكونات عمل عجينة البيتزا

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من الزبادي.

كوب من الحليب.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

رشة من البيكنج بودر.

رشة من الملح

طريقة تحضير عجينة البيتزا

تحضير البيتزا ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، بل يعتبر من الأسهل مما قد يتصور البعض، نظرًا لبساطة مكوناتها، لذا، من المفضل اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قومي بتجهيز وعاء واسع الحجم. ثم أضيفي إليه الحليب مع الزبادي. بعد ذلك، أضيفي السكر والخميرة وزيت الزيتون والملح والبيكنج بودر. وأضيفي الدقيق تدريجياً، مستمرة في عجن المكونات وإضافة القليل من الزيت. عندما تحصلي على عجينة متماسكة، قومي بتغطيتها جيدًا باستخدام كيس من الاسترتش لمدة ساعة. ثم، قومي بتقطيع العجينة إلى قطعتين، حيث يمكنك إعداد اثنين من البيتزا أو واحدة كبيرة. يمكنك زيادة الكمية حسب الحاجة. ثم، حطي كمية وفيرة من الصلصة على العجينة وقومي بتوزيع أنواع مختلفة من الخضروات مثل الفلفل والطماطم والبصل والزيتون. يمكنك أيضًا إضافة بروتينات مثل اللحمة المفرومة أو شرائح الدجاج المشوية. بعد ذلك، قومي بإضافة كمية من الجبن الموتزاريلا وأدخلي الصينية إلى الفرن. عندما تنضج، قومي بإخراج البيتزا وتقطيعها، ثم قدميها مباشرة.

البيتزا ليست مجرد وجبة، بل هي تجربة ثقافية واجتماعية تجمع بين النكهات الرائعة والمشاركة الاجتماعية، حيث تعكس تنوعها في المكونات والنكهات الثقافات المختلفة، حيث يمكن لكل شخص تخصيص بيتزا خاصة به بالمكونات التي يفضلها، وعلى الرغم من أن أصلها الإيطالي يظل جزءًا أساسيًا من تاريخها، إلا أن البيتزا تجاوزت الحدود لتصبح رمزًا عالميًا للتجمع والمتعة الغذائية.