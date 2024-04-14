“متاح” رابط نتائج المنح والقروض الداخلية في الأردن 2024

بشرى سارة للطلاب الأردنيين فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج برنامج المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، مانحة بذلك الفرصة للعديد من الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط، دون أن يثقل كاهلهم عبء التكاليف المالية يأتي هذا البرنامج كدليل على التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للطلاب وتشجيعهم على مواصلة رحلتهم التعليمية، إيماناً منها بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق للأفراد والمجتمع ككل.

رابط نتائج المنح والقروض 2024

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتائج المنح والقروض من خلال رابط إلكتروني مخصص، حيث يمكن للطلاب معرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على منحة كاملة أو جزئية، أو قرض دراسي وقد تم إرسال رسائل نصية إلى هواتف الطلاب المرشحين لإعلامهم بالنتائج وتسهيل عملية الاستعلام و على الطلاب المرشحين للمنح الكاملة أو الجزئية، أو القروض استكمال الإجراءات المطلوبة لاستلام الدعم المالي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمنح والقروض الداخلية في الأردن.

سجل دخولك إلى الموقع باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور التي قمت بإنشائها عند تقديم الطلب.

اتبع التعليمات الموجودة على الموقع لاستكمال الإجراءات المطلوبة لاستلام المنحة أو القرض.

شروط الحصول على المنح والقروض الداخلية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها الطلاب المتقدمون للحصول على المنح والقروض الداخلية، وهي: