تعرف على خطوات تقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين 1445 عبر نظام نور وما هي شروط التقديم!!

في إطار جهودها المستمرة لتطوير مجال التعليم وتحسين جودته، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء استقبال طلبات الانتقال الداخلي للمعلمين، يأتي هذا الإعلان ضمن التزام الوزارة بتعزيز الكفاءات التعليمية وتوفير بيئة تعاونية وداعمة لدور المعلمين، وسوف نتناول معكم التفاصيل كاملة في هذا المقال.

تقديم الطلبات

يمكن للمعلمين الذين يرغبون في الانتقال إلى مدارس أخرى في المملكة تقديم طلباتهم للنقل الداخلي عبر نظام “نور”، ويبدأ استقبال الطلبات من 1 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر، تظهر هذه الخطوة التزام الوزارة بتوفير الفرص لتحسين مواقع المعلمين الوظيفية وتلبية احتياجاتهم الشخصية والمهنية.

طريقة تنقل المعلمين والمعلمات داخل المدارس من خلال منصة نور

لتسهيل عملية نقل المعلمين والمعلمات داخل منصة نور الإلكترونية، يجب اتباع الخطوات التالية:

سجل دخولك إلى موقع نظام نور باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي للتحقق من هويتك، بحث عن خدمة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ثم اختر الخيار المناسب من بين الخيارات المتاحة.

سجل رغبات النقل الداخلي بعناية وتأكد من صحة البيانات، واتبع الإرشادات لضمان دقة البيانات.

اضغط على الزر المناسب لتأكيد وإرسال الرغبات، وتحقق من اتباع الإرشادات بعناية خلال كل خطوة.

مراعاة الأولويات والشروط

من المتوقع أن تتم عمليات النقل الداخلي وفقًا لمعايير محددة تتضمن نوع المرحلة التعليمية والمؤهل العلمي ومنها: