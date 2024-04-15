“اربطوا الأحزمة واستعدوا Marsedes G Class” سيارة مرسيدس جي كلاس

مرسيدس G Class جي كلاس 2024 التعديل الأحدث من مرسيدس بنز واحدة من أعرق علامات السيّارات التجاريّة تمثّل مواصفات مرسيدس G Class جي كلاس 2024 إعجازًا تقنيًّا لأنها تجمع بين الكلاسيكيّة والمعاصرة نتعرّف عليها عبر صور مرسيدس G Class جي كلاس 2024 وعبر سعر مرسيدس G Class جي كلاس 2024 في السعودية اربطوا الأحزمة وابدؤوا القراءة.

مواصفات سيارة مرسيدس جي كلاس

الميزة القيمة نوع المحرك ثماني الأسطوانات سعة المحرك 4000 سي سي قوة المحرك 422 حصان عزم الدوران 640 نيوتن متر ناقل الحركة أوتوماتيكي (9 سرعات) السرعة القصوى 100 كم/س – 210 كم/س

سيارة مرسيدس جي كلاس 2024 جاءت بمواصفات عالية تجعلها هي الخيار الأنسب لعشاق ومحبي السيارات القوية ومحبي سيارات مرسيدس، كما تتميز السيارة بمحرك جديد يعمل بكفاءة عالية ومجموعة متنوعة من التحسينات تعزز راحة الركاب وأدائها لذلك تعد سيارة جي كلاس 2024 هي الأنسب لمحبي السيارات الفخمة والقوية، ومن أبرز مواصفات سيارة مرسيدس جي كلاس ما يلى:

وزودت الفئة الأعلى تجهيزًا بمحرك آخر بقوة 585 حصان، سعة 4000 سي سي تيربو ايضا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، مكون من 8 أسطوانات، مع ناقل حركة من 9 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220 كم/ساعة، وبفضل هذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية.

الأبعاد الخارجية للسيارة مرسيدس G-CLASS

طول 4669 مم.

عرض 1931 مم.

ارتفاع 1969 مم.

خلوص أرضي 270 مم.

حجم سعة التخزين 550 لتر.

سعة خزان الوقود 75 لتر.

اسعار سيارة مرسيدس G-CLASS في السوق المصري

سعر الفئة الأولى 5.500.000 جنيه.

سعر الفئة الثانية 5.750.000 جنيه.

سعر الفئة الثالثة 7.750.000 جنيه.