مش هتحتاجي تشتريها تاني من بره.. اتعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل بمكونات بسيطة و بميزانية قليلة

طريقة عمل الزلابية في المنزل، تعتبر الزلابية من الأطعمة المحببة لدى الأطفال، حيث تعد حلوى شرقية مشهورة في العالم العربي بأسماء متعددة، فهي تعرف إلى جانب زلابية بأسماء مثل لقمة القاضي والعوامة واللقيمات، تتميز هذه الحلوى بطعمها الشهي الذي يجذب الكثيرين، وتجدها متوفرة في أكبر متاجر الحلويات، في هذا المقال، سنقدم لكم أفضل طريقة لتحضير الزلابية.

خطوات ومكونات عمل الزلابية في المنزل

إعداد الزلابية الأصلية بنكهتها الرائعة ليس بحاجة إلى جهد كبير أو مكونات معقدة، يمكن لأي سيدة منزل معرفة طريقة عمل الزلابية في المنزل الهشة من الداخل والمقرمشة من الخارج إذا اتبعت المقادير المناسبة والخطوات الصحيحة، سنقدم الآن طريقة ومكونات عمل زلابية شهية ولذيذة، وجاء كالتالي:

يجب احضار ٢ كوب دقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر، وكوب من الماء الدافئ.

طريقة تحضير الزلابية في المنزل

احضري وعاءً كبيرًا وضعي فيه الدقيق بعد نخله. ثم أضيفي إليه الملح والسكر والنشا، وقلبي جميع المكونات معًا. بعد ذلك، أسكبي الماء الدافئ تدريجيًا إلى الخليط مع التحريك حتى تتجانس العجينة. اتركي العجينة مغطاة لتتخمر لمدة تقريبية ساعة. في طاسة عميقة، ضعي الزيت وسخنيه على النار، ثم ضعي عجينة الزلابية بعد تشكيلها باستخدام كيس الحلويات. قلبيها في الزيت حتى تصبح لونها ذهبيًا، ثم اخرجيها وضعيها مباشرة في الشربات البارد. بعد عدة دقائق من الشربات، اخرجيها ورشي عليها سكر البودرة أو صوص الشوكولاتة أو جوز الهند.

طريقة تحضير شربات الزلابية