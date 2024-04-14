كشوفات Pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق

تولي الحكومة العراقية اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وقد أعلنت الحكومة عن قرب إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قائمة المستفيدين.

منصة مظلتي بوابة الاستعلام عن أسماء المستفيدين

لتسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفرت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تُعرف باسم “منصة مظلتي”. تتيح هذه المنصة للمواطنين إمكانية التحقق من أسمائهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة حكومية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي. من الصفحة الرئيسية اختر قسم “أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة 2024”. حدد المحافظة التي تتبع لها من القائمة المنسدلة. بعد اختيار المحافظة، اضغط على زر “الاستعلام”. ستظهر لك قائمة بأسماء جميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في المحافظة التي اخترتها. يمكنك البحث عن اسمك بسهولة باستخدام خاصية البحث في الصفحة.

التسجيل للحصول على الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الذين يستوفون شروط الاستحقاق التسجيل للحصول على الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع ضرورة إرفاق بعض المستندات الضرورية، وهي:

يجب تقديم وثيقة رسمية تثبت أن الشخص لا يمتلك أي دخل شهري ثابت، ولا يتلقى أي مساعدات من جهات حكومية أخرى في العراق. يجب تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول. يجب تقديم نسخة من البطاقة التموينية. يجب تقديم وثيقة تثبت محل الإقامة الحالي للشخص. يجب تقديم شهادة طبية تثبت الإصابة بأمراض مزمنة (إن وجدت.

شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية

تضع الحكومة العراقية مجموعة من الشروط لتحديد المستحقين للرعاية الاجتماعية، ومن أهم هذه الشروط: