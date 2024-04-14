“منصة مظلتي” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq/umbrella

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل المختلفه ومحرك البحث جوجل عن الكشوفات الخاصه بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، وذلك بعد الاشاعات التي تمت إثارتها مؤخرا في المجتمع العراقي نتيجه لتأخر الجهات المسؤوله في الإعلان الرسمي عن اسماء الوجبه السابعة والتي يكون بانتظارها معظم الشعب العراقي في جميع المحافظات العراقيه ونوضح فيما يلي اسماء الرعاية الاجتماعية والشروط التي قامت بإقرار ها وزارة العمل في العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزاره العمل العراقية بالإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق وذلك لصرف تلك الوجبة ونبين فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن الاسماء التي تم قبولها:

اولا: الولوج الى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل العراقية ومنصة مظلتى.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به مع إدخال رقم الهاتف الجوال.

ثالثا: إختيار قائمة الاسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

رابعا: النقر على كلمة إستعلام ومن ثم ستظهر الاسماء مباشرة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت وزارة العمل العراقية بالتنويه على المواطنين العراقيين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل المختلفه وأن في حالة الإعلان عن اي زيادة أو أي منح تكون من قبل الجهات المختصه فقط والموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية، كما قامت وزارة العمل بالاعلان عن بعض الشروط التي لابد من توفرها في من يحق لهم الحصول على الوجبة السابعة وهي كالاتي: