مُتــاح .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة السيد أحمد الأسدي، عن ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة في أقرب وقت، وذلك بعد إكمال المراجعة والتدقيق لضمان وصول الحق إلى المستحقين، كما يجب على المتقدمين للرعاية أن يكونوا عراقيي الجنسية والعديد من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق الوجبة السابعة من برنامج الرعاية في العراق، وإليكم الآن رابط استعلام أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي

تهتم الدولة العراقية بتحسين المستوى المعيشي وتعزيز العدالة الاجتماعية لمواطنيها، وتقدم الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل في جميع أنحاء البلاد.

للتسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي، يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 وستين عامًا، ويجب تقديم التقارير الطبية لبيان الحالة الصحية من أجل التعرف على الحالة المرضية للمتقدم

بعد اكتمال التسجيل والتقديم عبر الرابط الرقمي لمنصة “مظلتي”، يتم البحث عن الاسم والاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وإليكم خطوات الاستعلام المباشرة :-

المستحقون يمكنهم الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع “منصة مظلتي“.

يجب تسجيل الدخول وتحديد الخدمة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وملء البيانات الشخصية.

سيتم عرض الكشوف في ملف PDF يمكن البحث فيه بالاسم أو التحميل للبحث بالرقم الوطني.

وفي النهاية تأتي هذه الخطوات كجهود حكومية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات المحتاجة، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى الدعم الاجتماعي بسهولة ويسر حتى يحصل كل المستحقين على الدعم المستحق من الدولة