رابط التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024 عبر apps.moe.gov.j

أطلقت وزارة التعليم الأردنية بعض خطوات التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024، والتي تسهل على الطلاب والطالبات عملية التسجيل من أجل تحسين المعدل التراكمي الذي حصلوا عليه في الثانوية العامة، خاصة الطلاب الذين لم يتجاوزوا نسبة 50%، وذلك حرصاً من الوزارة على الارتقاء بمعدلات التحصيل الخاصة بكل المتعلمين في كل التخصصات.

التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024

كشفت وزارة التعليم الأردنية عن بعض الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024، والتي تعتبر أحد أهم التساؤلات التي يبحث الطلاب والطالبات عن إجابتها، وذلك في ظل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة والرغبة في تحسين المعدلات والنتائج الخاصة بهم التي تقل عن نسبة 50%، لتتمثل خطوات التسجيل في الامتحان كالآتي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

إدخال أي بيانات شخصية مطلوبة.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

النقر على الامتحانات.

الضغط على الامتحان التوجيهي.

ومن ثم الضغط على زر التسجيل.

كتابة البيانات المطلوبة في المكان المناسب مثل: رقم الجلوس – الرقم الوطني.

تسجيل البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الجوال.

النقر على تسجيل.

رسوم التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن

حددت الجهات التعليمية المسؤولة في المملكة الأردنية الهاشمية بعض الرسوم الواجب سدادها مقابل الاشتراك و التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن، التي تبلغ حوالي 20 دينار أردني بالنسبة للتعليم الحكومي و المنزلي، أما في حالة المدارس الخاصة، فإن هناك رسوم تدفع مقابل التشارك في الامتحان التوجيهي قدرها 50 دينار أردني، بالإضافة إلى سداد 20 دينار مقابل زيادة عدد المواد التي سوف يتم الاختبار بها.

شروط التسجيل في الامتحان التوجيهي بالأردن

حددت وزارة التعليم الأردنية بعض الشروط الواجب مراعاتها وتوافرها لدى الطلاب والطالبات التي ترغب في التسجيل في الامتحان التوجيهي بما فيها معدلات القبول، سواء كان بالتعليم النظامي الحكومي أو الخاص، أو التعليم المنزلي، على أن تتمثل أبرز هذه الشروط في الآتي: