“القناة الاكثر بحثا في جوجل“ تردد قناة الرشيد الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.. اضبطها الآن 

تردد قناة الرشيد الفضائية على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن تردد قناة الرشيد الفضائية، وهو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11315 ميغاهرتز.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الرمز : 27500.

معامل تصويب الخطأ FEC : ¾.

ما هي قناة رشيد الفضائية

قناة الرشيد الفضائية واحدة من أهم القنوات الإخبارية والسياسية التي تقوم ببث باقة من أفضل البرامج على الإطلاق، المهتمة بشؤون البلاد السياسية والداخلية، والتي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين ليس بالعراق فقط، ولكن بكافة دول الوطن العربي.

أهم البرامج التي تقدمها قناة رشيد الفضائية

تقدم قناة الرشيد الفضائية مجموعة من البرامج المتنوعة سواء السياسية أو الإخبارية والعديد من البرامج الأخرى الممتعة، ومن أبرز البرامج ما يلي: