تردد القنوات
“القناة الاكثر بحثا في جوجل“ تردد قناة الرشيد الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.. اضبطها الآن
قناة الرشيد الفضائية واحدة من أهم القنوات العراقية والعربية والتي تقدم أخبار يومية على مدار الساعة وبشكل دقيق، وهي من أفضل القنوات التي تتحدث في الأخبار والسياسة، ويبحث عنها الكثير من المواطنيين العراقيين لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات وأحداث الساعة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع البديل تردد القناة وطريقة ضبطه، وسوف نعرض لكم نبذة عن أهم البرامج التي تبثها قناة الرشيد، فتباعونا فيما يلي.
تردد قناة الرشيد الفضائية على القمر الصناعي نايل سات
يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن تردد قناة الرشيد الفضائية، وهو كما يلي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد : 11315 ميغاهرتز.
- الاستقطاب : عمودي.
- معدل الرمز : 27500.
- معامل تصويب الخطأ FEC : ¾.
ما هي قناة رشيد الفضائية
قناة الرشيد الفضائية واحدة من أهم القنوات الإخبارية والسياسية التي تقوم ببث باقة من أفضل البرامج على الإطلاق، المهتمة بشؤون البلاد السياسية والداخلية، والتي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين ليس بالعراق فقط، ولكن بكافة دول الوطن العربي.
أهم البرامج التي تقدمها قناة رشيد الفضائية
تقدم قناة الرشيد الفضائية مجموعة من البرامج المتنوعة سواء السياسية أو الإخبارية والعديد من البرامج الأخرى الممتعة، ومن أبرز البرامج ما يلي:
- برنامج وليمة العفن.
- هلا الخميس.
- برنامج جو كاش.
- كما تقدم برنامج الساعة الماضية.
- برنامج خطأ فطن.
- وأيضا برنامج دكتور جيد.
- برنامج اللؤلؤة.
- برنامج الموضوع.
- أبيض وأسود.
- برنامج المرأي الختامي.
- برنامج الثامنة.
- الحوار الرياضي.
- قاعدة الأخبار.
- برنامج نيوز روم.
- الحوار الرياضي.
- برنامح ويا أبو ياسين.
- برنامج اليوم الجديد.
- وأيضا برنامج نيوز روم.
- برنامج قاعة الأخبار.
- والعديد من البرامج السياسية والإخبارية الأخرى.