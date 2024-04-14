هتطلع تأشيرة كمان لزوجتك.. تعرف على قيود التأشيرات وطريقة الحصول على تأشيرة تابعة في دولة الكويت

عندما ينال العامل إذن الإقامة في دولة الكويت، من حقه أن يقوم بإحضار زوجته وأبنائه للمعيشة معه هناك، ولكن لإتمام هذا الأمر ينبغي أن يتقاضى راتبًا شهريًا يبدأ من 450 دينار كويتي (إذا تم الحصول على فيزا رقم 17) أو يبدأ من 650 دينار كويتي (إذا تم الحصول على فيزا رقم 18)، إذا كان الزوج والزوجة يشتغلان في الكويت، يستطيعان تحمل مسؤولية أطفالهما هناك، شريطة أن تكون مجموع رواتبهم أكثر من 350 دينار كويتي شهريًا.

قيود التأشيرات في الكويت

رغم ذلك، تكون الفيزا أو التأشيرات مصحوبة بالكثير من الشروط والمحددات المذكورة أدناه:

الزوجة لا تستطيع إحضار زوجها.

يمكن الاهتمام بالفتيات والآباء الكبار في السن، لكن لا يسمح بتقديم الرعاية للأبناء الذين تعدوا الواحد والعشرين عامًا.

يمنع أعضاء العائلة المعالين من القيام بالأعمال التجارية ما لم يكونوا قد حصلوا على تأشيرة العمل الخاصة بدولة الكويت، وينبغي عليهم الحفاظ على السرية في هذا الأمر.

شروط الحصول على تأشيرة تابعة

للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لفرد من أسرتك، ينبغي عليك التوجه إلى مركز الجوازات في منطقة الشويخ وتعبئة نموذج الطلب بالعربية، في حال عدم إتقانك للغة بإمكانك استعانة كاتب متخصص لإنجاز هذا العمل عوضًا عنك، بعد ذلك قم بإرفاق النماذج والمستندات المطلوبة المذكورة أدناه:.

نسخة من جواز السفر التابع.

نسخة من البطاقة المدنية التابعة.

شهادة راتب الكفيل.

من الضروري تسليم شهادة ولادة للطفل، أو وثيقة زواج موثقة من قبل سفارة الضامن في دولته الأم.

تتشابه الإجراءات الخاصة بتأشيرة الإقامة الخاصة بأفراد الأسرة مع تلك المطلوبة لتأشيرة العمل، فعند وصولهم إلى البلاد يجب على المعالين إجراء فحوصات صحية وتسجيل بصماتهم، يحتاج الفرد الخاضع لكفالة إلى تقديم وثائق تساوي في شأنها ما يقدمه الكفيل نفسه، باستثناء شهادة الأجور، بالإضافة إلى ذلك على الكفيل تقديم تعهد يفيد بأنه سيتولى رعاية المعال ويؤمن الدعم له طوال فترة إقامته في دولة الكويت.