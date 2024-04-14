اليكم الان.. طريقة الحصول على الاقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024

من المهم أن نبين في البداية أنه لا توجد حالة تعرف باسم الإقامة الدائمة، غير أن سكان السلطنة اعتادوا على تسمية إقامة تملك العقار بالإقامة الدائمة، لأنه يتم تجديدها كل عامين وتستمر مدى الحياة طالما أن العقار المرتبط بالإقامة لم يتم بيعه، وتمثل الإقامة الدائمة في سلطنة عمان خطوة مهمة على طريق الاستقرار والنماء الشخصي والعملي، وتتسم سلطنة عمان بأجوائها الآمنة والمستقرة، وتقديمها للعديد من الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات.

كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان؟

عملية الحصول على إقامة دائمة في عمان تستوجب تملك عقار ضمن المشاريع المعدة للأجانب والتي تشمل المجمعات السياحية الشاملة، إليكم الخطوات اللازمة للحصول على إقامة دائمة:

تقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني من هنا .

الرجاء إدخال معلوماتك في الاستمارة بما في ذلك: اسمك الكامل، رقم الواتساب مع رمز الدولة، البريد الإلكتروني الخاص بك، والجنسية.

تحقق من دقة جميع معلوماتك، بعد ذلك قدم الطلب بالإرسال.

ستتمكن من متابعة حالة طلبك بواسطة البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتساب.

اطلع على الضوابط المحددة لاقتناء العقارات في سلطنة عمان بالنسبة للأشخاص الأجانب.

شروط الإقامة الدائمة في سلطنة عمان

للحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان، يجب استيفاء مجموعة من المعايير والمتطلبات الضرورية، والتي تشمل على:

أن يبلغ عمر المتقدم 21 سنة على الأقل.

يجب أن يكون العقار ضمن المشروعات المعدة خصيصًا لامتلاكها من قِبل الأجانب، والتي عادة ما تكون منتجعات سياحية شاملة.

فوائد شراء عقار في سلطنة عمان

عندما تقوم بعملية شراء عقار داخل حدود سلطنة عمان، ستتاح لك الفرصة للاستفادة من مجموعة من المنافع والامتيازات المغرية، وفيما يلي نورد بعضًا منها: