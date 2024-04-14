رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا

بعد طول انتظار أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد الكشف عن نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2024 تم ذلك من خلال بيان رسمي صادر في الأمس يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة مما يضمن دقة وصحة النتائج التي سيتم الإعلان عنها ويهدف الإعلان إلى تمكين الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتائج الامتحان لاتخاذ الخطوات اللازمة بناءً على النتائج المعلن عنها للحصول على النتائج يرجى متابعة الرابط المخصص لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية تم توفير هذا الرابط لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج للجميع وتوفيرها بسرعة وفعالية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2024

تمت مراجعة وتصحيح جميع الإجابات لطلاب الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 في مختلف المدن والمحافظات في العراق وفقا لإعلان وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء من هذه العملية تقرر نشر نتائج الطلاب عبر الإنترنت على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالإضافة إلى موقع نتائجنا.

تم اختيار هذه الخطوة لتسهيل الوصول إلى النتائج لأولياء الأمور والطلاب دون الحاجة إلى زيارة المدارس بشكل شخصي وتجنبا للزحام والتكدس يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم وطباعتها بصيغة PDF بكل يسر وسهولة من خلال هذه المنصات الرسمية.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط

الآن يتيح لجميع الطلاب الوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في مختلف محافظات العراق بسهولة ويسر من خلال الإنترنت حيث يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن الوصول إلى نتائج الطلاب من خلال موقع نتائجنا من هنا.

بعد ذلك يتعين تحديد رمز نتائج الطلاب من القائمة المتاحة.

يتم اختيار خيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

يتعين على الطلاب اختيار الدور الأول من القائمة المنسدلة.

بعد ذلك يجب إدخال اسم الطالب الكامل والرقم الامتحاني في الحقول المخصصة.

وأخيرا يتم النقر على خيار عرض النتيجة للحصول على نتيجة الطالب بشكل فوري.

هذه الخطوات البسيطة تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتائج بسرعة ودقة دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أو الذهاب إلى المدرسة تأتي هذه الخدمة الإلكترونية كجزء من جهود الحكومة لتسهيل الوصول إلى المعلومات التعليمية وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور.