اعرف المطلوب وقدم بسرعه.. دولة الكويت تعطي هذه التخصصات منح مجانية.. سارع في التقديم الان!!

تم افتتاح المجال للتسجيل في برنامج المنح الدراسية المقدم من الحكومة الكويتية للعام الدراسي 2023 – 2024، وتعتبر الكويت من الدول المرموقة على الصعيد العالمي، ويطمح العديد من الطلاب لأن يكونوا جزءًا من نظامها التعليمي، وبالفعل تمثل الكويت حلمًا للكثيرين حول العالم نظرًا لما تتمتع به من مستوى تعليمي متقدم يعززه وجود مؤسسات تعليمية ذات سمعة طيبة.

البرامج الدراسية المتاحة

تتوفر مجموعة واسعة من الدورات التعليمية والأقسام المتنوعة التي يمكنك اختيار دراستها عبر المنحة الدراسية هذه ضمن أروقة الجامعة، وللاطلاع على قائمة التخصصات كاملةً، يرجى متابعة القراءة في الفقرة التالية.

التخصصات المتاحة بجامعة الكويت:

كلية التربية الأساسية تحتوي على مجموعة متنوعة من التخصصات.

كلية الأعمال (تضم مجموعة من التخصصات المتنوعة).

تضم كلية العلوم الصحية مجموعة متنوعة من التخصصات.

تضم كلية الدراسات التكنولوجية مجموعة متنوعة من التخصصات.

كلية التمريض (يوجد بها تخصصات مختلفة).

التخصصات المتاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:

كلية التربية الأساسية تضم مجموعة متنوعة من التخصصات.

كلية الأعمال تضم مجموعة متنوعة من التخصصات.

كلية الصحة والعلوم تضم مجموعة متنوعة من التخصصات.

كلية العلوم التقنية التي تضم مجالات تخصصية متنوعة.

كلية التمريض (يوجد بها تخصصات مختلفة).

تُقدّم المِنحة للطلاب من جميع أنحاء الأرض دون استثناء.

وانتهاء فترة التسجيل للحصول على المنحة هو الواحد والثلاثون من شهر أيار للعام ألفين وأربعة وعشرين.

المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة

للإشتراك في برنامج المنحة الدراسية، ينبغي على الراغبين في التسجيل إرسال تطبيقاتهم عن طريق الإنترنت ورفع جميع المستندات اللازمة المذكورة أدناه قبل انقضاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات، ويمكنكم الاطلاع على قائمة الوثائق المطلوبة كما هو موضح التالي:

ملئ الابلكيشن الخاص بالمنحة

صورة شخصية

صورة من جواز السفر

صورة من شهادة التخرج وكشف العلامات الخاص بآخر مؤهل تعليمي حصلت عليه، بالإضافة إلى نسخة من التوثيقات المتعلقة بهذه الشهادات.

شهادة طبية.

شهادة حسن سير وسلوك.