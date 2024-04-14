حقق حلمك الكبير.. ما هي خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024؟ للفوز بـ مليون دولار مع مصطفى الأغا علي MBC

يزداد البحث في العالم العربي عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، فمسابقة الحلم تعد واحدة من المسابقات البارزة التي تم إطلاقها منذ عام 2007، فهي تقدم بواسطة الإعلامي مصطفى الأغا حيث تقدم المسابقة للفائزين جوائز يومية وأسبوعية تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، ومن خلال مقالنا اليوم سنوضح أهم التفاصيل الخاصة بمسابقة الحلم.

ما هي خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024؟

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم الخاص ببلدك أو من خلال تحميل التطبيق الخاص ببرنامج الحلم من متجر بلاي استور للهواتف الاندرويد أو من خلال متجر آب استور من الهواتف الآيفون، وكذلك بإمكانكم الاشتراك من خلال إتباع الخطوات التالية:

البحث عن رقم مسابقة الحلم الخاص بالبلد التي تقيم بها.

كما يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية dream إلى الرقم التابع لبلدك.

وبعد ذلك قم بالإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليك بالشكل الصحيح.

وبالخطوات السابقة تكون تمكنت من الاشتراك في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام الآتية:

مسابقة الحلم يمكن الاشتراك من المملكة العربية السعودية عبر رقم 650444.

كما يمكن الاشتراك من الإمارات العربية المتحدة من خلال رقم 6070.

يتم الاشتراك من الكويت عبر رقم 4141.

الاشتراك من جمهورية مصر العربية عبر رقم 98880، 95458.

يتم الاشتراك من عمان عبر رقم 90434.

من دولة البحرين عبر رقم 94000.

كما يتم الاشتراك من العراق عبر رقم 2770.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم لابد من أن يتوافر لديك عدد من الشروط وهي كالتالي: