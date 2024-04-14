بالشروط الجديدة .. رابط takaful.naf.gov.jo التسجيل في الدعم التكميلي تكافل في الأردن 2024 بالهوية الوطنية

تسعى الحكومة الأردنية بكل السبل إلى تقديم المساعدة والدعم للمواطنين في المملكة بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي التي أثرت سلبا على أسعار السلع والخدمات من بين أهم أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة يأتي برنامج الدعم التكميلي الذي يستفيد منه نحو 85 ألف أسرة في المملكة تهدف الحكومة إلى ضمان وصول الدعم للفئات المعوزة ومحدودة الدخل حيث تولي اهتماما خاصا لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال ومن أجل التسجيل في برنامج الدعم التكميلي في الأردن يقدم هذا التقرير شرحا مفصلا لطريقة التسجيل.

التسجيل في الدعم التكميلي تكافل في الأردن 2024

برنامج الدعم التكميلي يقدم لجميع المواطنين المستحقين داخل المملكة الأردنية الهاشمية وقد أعلن صندوق المعونة الوطنية عن الخطوات اللازمة للتسجيل في هذا البرنامج إلكترونيا وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

الاتجاه مباشرةً إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية من هنا.

اختيار برامج الدعم الاجتماعي ثم تحديد برنامج الدعم التكميلي.

إدخال الرقم القومي للمتقدم في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على كلمة استعلام للتحقق من حالة الأهلية للحصول على الدعم.

اتباع الخطوات المعلنة لاستكمال عملية التسجيل في برنامج الدعم التكميلي.

شروط برنامج الدعم التكميلي

تهدف الحكومة الأردنية إلى تعزيز الوضع المادي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا من خلال برنامج الدعم التكميلي الذي يعد جزءا من جهود الحكومة في دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ويتم ذلك وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط الأساسية وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن أردني ويمتلك هوية وطنية.

عدم استفادة المتقدم من أي دعم سابق من صندوق المعونة الوطنية.

أن يكون رب الأسرة غير موظف في القطاع العام أو العسكري.

تستثنى من هذه الشروط الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المعينة.

تعتبر هذه المنحة من بين أهم البرامج التي تقدم داخل المملكة الأردنية حيث تسعى الحكومة دائما إلى دعم الأسر الفقيرة وتعزيز وضعها المالي والمعيشي يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية التي تولي اهتماما بالغا لرفاهية المواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية وبرامج مثل برنامج الدعم التكميلي تعكس هذا الالتزام المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.