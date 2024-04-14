“molsa.gov.iq هُنـــــــا“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي في عموم العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتي تم الكشف عنها أخيرا وبعد طول انتظار، حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين ضمن الرعاية الاحتماعيةفي الوجبة السابعة لعام 2024، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل على اسماء المشمولين ورابط وكيفية التسجيل بها فيما يلي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أعلنت وزارة العمل العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وموعد صرف الوجبة الأخيرة، ويمكن الاستعلام من خلال خطوات بسيطة وهي كما يلي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل العراقية من هنا.

الذهاب إلى الأسماء المقبولة ضمن الرعاية الاجتماعية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم.

رقم بطاقة الهوية الوطنية.

الضغط على استعلام.

سوف تظهر قائمة تحتوي على جميع الأسماء المقبولة في الدفعة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

بعد أن تعرفنا على كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، سوف نتعرف الآن على أهم الشروط المطلوبة والتي يجب توافرها للاستفادة من الرعاية الاجتماعية والحصول عليها، وهي كما يلي: