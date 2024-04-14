ممكن تعرفها دلواقتي… اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 جميع محافظات العراق

بعد تأخر طويل يبحث الكثيرون بفارغ الصبر عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الاخيرة انتشرت الشائعات حول نشر الأسماء عبر موقع مظلتي لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تؤكد بعد صدور الوجبة الجديدة يتوقع أن تكون الأسماء متاحة للجميع في الأيام المقبلة بعد إعلان الوزارة سيتمكن المستفيدون من التحقق من قبولهم في الوجبة بعد الإعلان الرسمي مما يضمن لهم الحصول على الدعم الاجتماعي اللازم ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان الوزارة لتتضح الصورة وتنتهي مرحلة الانتظار الطويلة إن تأخر صدور الوجبة الاخيرة أثار قلقا بين الكثيرين الذين يعتمدون على هذا الدعم الاجتماعي في حياتهم اليومية فهم ينتظرون بفارغ الصبر التحديثات الرسمية لمعرفة ما إذا كانوا قد تم قبولهم في الوجبة الجديدة أم لا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتحقق من إسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الاخيرة يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى منصة مظلتي من هنا.

إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية.

تحديد الوجبة المطلوبة والمحافظة التي يقيم فيها المستفيد.

إدخال بقية البيانات المطلوبة للشخص المستفيد.

النقر على زر بحث.

النقر على زر بحث. بعد ذلك يمكن الاطلاع على جميع الكشوفات المتعلقة بالوجبة الاخيرة للرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

للراغبين الجدد في التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم يجب اتباع الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم دائم في دولة العراق.

يجب أن ينتمي المتقدم لفئة الدخل المتوسط ​​والمحدود.

يتوجب على المتقدم الالتزام بجميع المعايير والشروط التي تحددها الحكومة.

يتعين على المتقدم تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة لطلب الدعم.

يجب عدم امتلاك المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية قد تعيق قبوله في البرنامج.

باعتبار هذه الشروط يمكن للمستفيدين المحتملين الذين يلتزمون بها ويلبونها بالاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المناسب وفقا لظروفهم المالية والقانونية.