هتقبض المرتب وبزيادة .. سلم رواتب المتقاعدين 2024 الجديد في العراق وخطوات الاستعلام وزارة المالية العراقية

عدد كبير من المواطنين يتساءل عن سلم رواتب المتقاعدين 2024 الجديد وذلك بعد الزيادة التي تم إضافتها، ويعد راتب المتقاعدين واحد من أبرز أشكال الدعم التي تقدم لكبار السن في الدولة لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الخاصة وتوفير حياة كريمة علماً بأن راتب التقاعد يتم الحصول عليه تبعاً لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها.

سلم رواتب المتقاعدين 2024 الجديد في العراق

تبعاً لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بحيث تصل قيمة الزيادة إلى 100 ألف دينار، وجاء سلم الرواتب على النحو التالي:

أما عن المتقاعدين التي كانت تبلغ رواتبهم 400.000 دينار سوف تصبح بعد الزيادة 500.000 دينار.

الأشخاص التي كانت تبلغ رواتبهم 500.000 دينار، تصبح بعد الزيادة 600.000 دينار.

أما عن الأشخاص التي كانت تحصل على 600.000 فمن المقرر أن تحصل على 700.000 دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قامت الحكومة العراقية بتوفير رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك عن طريق إتباع عدد من التعليمات وهي كالتالي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص وزارة المالية العراقية.

ومن الصفحة الرئيسية يتم الانتقال إلى خانة الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك يتم النقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

القيام بإدخال البيانات الخاصة بالمستفيد.

وأخيراً يتم النقر على زر استعلام وسوف يظهر لك ملف يحتوي على كافة البيانات الخاصة بالزيادة المقررة وموعد الصرف.

شروط التسجيل على رواتب المتقاعدين

الجهات المعنية قامت بتحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على رواتب التقاعد، وجاءت الشروط على النحو التالي: