نتائج البعثات والمنح بالأردن 2024 www.dsamohe.gov.jo

نتائج البعثات والمنح بالأردن توفر مديرية البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، عبر موقعها الإلكتروني، فرصًا متعددة للطلاب من خلال برامج البعثات والمنح، ويهدف الموقع الإلكتروني بشكل أساسي إلى تقديم خدمات تسهل عملية البحث والتقديم للبعثات والمنح بطريقة إلكترونية سهلة وفعالة، بالإضافة إلى ذلك تتخذ المديرية على عاتقها مهمة توفير منح متعددة للطلاب المستحقين من جميع الجامعات، شريطة أن تتوافق معهم الشروط المحددة.

نتائج البعثات والمنح بالأردن

للحصول على نتائج المنح والقروض الداخلية من مديرية البعثات الأردنية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مديرية البعثات الأردنية .

. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقمك الوطني وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر أيقونة المنح والبعثات والقروض، ثم اضغط على خيار الاستعلام.

ستظهر لك النتيجة على الفور.

أما بالنسبة لطلب الحصول على البعثات والمنح، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مديرية البعثات الأردنية .

. قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة لتتمكن من الاستعلام عن طلباتك في المستقبل.

قم بملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.

أدخل بيانات أخوتك الدارسين إذا كانوا مسجلين في الجامعات.

قم بمراجعة طلبك ثم إرساله.

بالنسبة للمنح التي تقدمها مديرية البعثات الأردنية، فهي تشمل:

منحة الديوان الملكي الهاشمي العامر.

منحة المدارس في المناطق الفقيرة.

منحة أوائل المملكة.

منحة صندوق دعم الطالب في الأقاليم.

منحة الصندوق الأردني الهاشمي.

هذه الخطوات والمنح تعكس التزام مديرية البعثات الأردنية بتوفير فرص تعليمية متميزة ودعم الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.