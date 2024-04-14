“دلوقتي هتعرف تقرأ الرسائل المحذوفة” .. تحميل واتساب جولد 2024 الإصدار الحديث ومميزات التطبيق

يقوم العديد من الأشخاص بالبحث للتعرف على كيفية تحميل واتساب جولد النسخة المحدثة منه، إذ أنه يتيح الكثير من السمات التي لا حصر لها وأيضًا مختلف الخيارات المميزة والإضافية التي لا تكون متوفرة بالتطبيق الأصلي، حيث أنه من الممكن لك أن تخفي الحالة الخاصة بالاتصال بالإنترنت وأن تخصص الواجهة وتستخدم الحسابات المختلفة بالجهاز نفسه، كذلك أنه يقوم بتقديم مجموعة وظائف متطورة هدفها زيادة تجربة المستخدم للأفضل، والنسخة 2024 من هذا التطبيق تقوم بجلب الكثير من السمات المميزة لجميع المستخدمين، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص هذا التطبيق.

تحميل واتساب جولد

هناك الكثير من المميزات الرائعة التي تخص تطبيق الواتساب الذهبي، لهذا يريد الأشخاص معرفة كيفية تحميل واتساب جولد والتي تكون كما يلي:

عليك القيام بعمل نسخه احتياطيه للدردشات التي تتعلق بك بالواتساب الأصلي، ومن ثم حفظها بجوجل درايف.

بعد ذلك عليك حذف التطبيق الخاص بالواتساب.

من ثم عليك البحث عن اسم التطبيق الذهبي بكتابة الإصدار الحديث له بخانة البحث.

النقر على مستند APL.

الضغط على زر تحميل ومن ثم السماح بالتثبيت.

بعد ذلك عليك فتح التطبيق ومن ثم تسجيل الدخول بواسطة رقم الجوال المتعلق بك، وترقب إلى أن يتم التحقق منه وتستطيع الدردشة مع كافة الأصدقاء.

مميزات واتساب الذهبي

يتيح تحديث واتساب الذهبي 2024 لجميع المستخدمين قراءة الرسائل المحذوفة من جانب الأشخاص الآخرون التي تم حذفها بشكل نهائي لدى الجميع، علاوة على تحميل الاستوريهات للمستخدمين، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم جدولة الرسائل لكي يتم إعادة إرسالها في وقت آخر.