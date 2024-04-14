“يا لولو في نونو”.. تردد قناة فرفشة للأطفال 2024 Farfasha TV وتابع أجدد الأغاني طوال اليوم

يسعى العديد من الآباء والأمهات إلى العثور على تردد قناة فرفشة للأطفال 2024، حيث تلعب دورًا هامًا في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الفكرية؛ بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه القناة في استغلال وقت فراغ الأطفال بطريقة مفيدة، من خلال تقديم محتوى يمكنهم الاستفادة منه في حياتهم اليومية؛ وسنقدم لكم في السطور التالية تردد القناة لكي تتمكنوا من ضبطها والاستمتاع بمحتواها الترفيهي والتعليمي.

تردد قناة فرفشة للأطفال 2024 الجديد

تبحث جماهير واسعة من الآباء والأمهات عن تردد قناة فرفشة Farfasha TV، حيث تعتبر واحدة من أفضل قنوات الأطفال على النايل سات، ويمكن العثور عليها عبر التفاصيل التالية:

تردد القناة: 12604.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة المشاهدة: SD.

أغاني قناة فرفشة للأطفال

تتم عرض الأغاني على قناة فرفشة للأطفال بشكل دوري، حيث يتم تشغيل أغاني ممتعة وترفيهية مثل “يا لولو في نونو”، و”بابا حبيبي”، و”أهلا أهلا يا حرامي”، و”جوعان جوعان”، و”سناني واوا”، بالإضافة إلى “بيبي شرطة” و”فرفش فرفش”، وأغاني أخرى تعلم الأطفال الألوان بطريقة مسلية مثل “الألوان أحلى”.

طريقة ضبط قناة فرفشة على التلفاز

لضبط تردد قناة فرفشة الجديدة على نايل سات في عام 2024، يُمكن اتباع الخطوات التالية بدقة: