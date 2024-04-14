بعد تراجع الأوفر برايس أسعار السيارات بالسوق المصري 2024

أسعار السيارات بالسوق المصري سوق السيارات في عام 2024 يتيح للمستهلكين مجموعة واسعة من الأجيال الجديدة والموديلات المتنوعة، وهذا يأتي بعد تراجع سعر الدولار الذي كان يؤثر سلبًا على سعر السيارات، لاسيما الفئات الرفيعة مثل الأوفر برايس.

أسعار السيارات بالسوق المصري

إليكم مقارنة بين عدة سيارات من موديلات عام 2023:

ساوايست Dx3 موديل 2023

محرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 156 حصان، وعزم دوران 225 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي وخزان وقود سعته 45 لتر.

سعر البيع بالسوق: 575 ألف جنيه.

هونداي أكسنت Rb طراز 2023

محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي وخزان وقود سعته 43 لتر.

قدرة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 11.1 ثانية.

شيفروليه أبترا طراز 2023

محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي وخزان وقود سعته 54 لتر.

سعر البيع: 541 ألف جنيه.

شيري أريزو 5 طراز 2023

محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

تحديد السيارة المناسبة يعتمد على عدة عوامل مثل احتياجاتك الشخصية من حيث الأداء، الراحة، والتقنيات المتاحة، بالإضافة إلى الميزانية المتاحة، ويفضل قبل الشراء النظر في عوامل مثل كفاءة الوقود، التكلفة التقديرية للصيانة، والتأمين.

عند اختيار السيارة ينصح بعمل اختبار قيادة (تجربة القيادة) لتقييم أداء السيارة وراحتها، كما ينصح بالتحدث مع خبراء في مجال السيارات أو مع مالكين لنفس الطراز للحصول على آراء وتوصيات قبل اتخاذ القرار النهائي.