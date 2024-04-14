ضيفه حالاً|.. إليك خطوات إضافة مواليد جدد في بطاقات التموين 2024 وما هي الشروط بالتفصيل؟

يسعى عدد كبير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية إلي متابعة فتح باب التقديم في بطاقات التموين من اجل اضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين الخاصة بالأبوين، ومن أجل هذا ينبغي أن يكون المواطنين على معرفة بالخطوات المتبعة من اجل اضافة المواليد، وذلك ما سوف نقوم بتوضيحه في السطور التالية من هذا المقال.

خطوات إضافة مواليد جدد في بطاقات التموين

للتسهيل على المواطنين خطوات اضافة مواليد جدد في بطاقات التموين، تم توفير هذه الخدمة إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي الموقع الالكتروني الرسمي لدعم مصر التمويني عبر هذا الرابط.

في الصفحة الرئيسية للموقع يتم كتابة رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة له ثم الضغط على زر فتح حساب جديد.

من الخيارات المتاحة يتم الضغط على أيقونة خدمات التموين.

يتم ادخال الاسم الاول للأم ثم الضغط على تبويب اضافة أفراد أسرتي غير المقيدين ببطاقة التموين.

يتم ادخال اسم المولود الجديد المراد اضافته في بطاقة التموين ولكن يكون الاسم رباعي، ثم ادخال الرقم القومي الخاص الموجود في شهادة الميلاد الخاصة بالمولود في الهامة المخصصة له.

الضغط على خيار ضم الأبناء ثم الضغط على زر إضافة.

شروط إضافة المواليد في بطاقة التموين

هناك بعض الشروط التي تم وضعها لكي يتم اضافة المواليد فى بطاقة التموين بنجاح، ومن هذه الشروط ما يلي: