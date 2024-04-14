موعد جدول تخفيف الأحمال بعد العيد الوزارة توضح

موعد جدول تخفيف الأحمال من المتوقع أن يعود جدول تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، يأتي هذا القرار بعد توقف العمل بهذه الخطة خلال شهر رمضان، حيث كانت تنفذ هذه الخطة منذ شهر يونيو الماضي، ومن المؤكد أنه سيتم العودة لنفس إجراءات تخفيف الأحمال ومواعيد تنفيذ الخطة التي كانت قائمة قبل قرار توقفها خلال شهر رمضان، وسيتم توفير التفاصيل الكافية حول هذا الأمر بمجرد صدور المعلومات الرسمية من الجهات المختصة.

موعد جدول تخفيف الأحمال

من المقرر أن يتم العودة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين المصريين، وستتم العودة لنفس مواعيد تنفيذ الخطة التي كانت معمول بها قبل قرار توقفها، وهي كالتالي:

موعد قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

مدة الفصل ستكون ساعتين لكل مجموعة فصل.

أسباب عودة تخفيف الأحمال

الضغط على شبكات الكهرباء: يعتبر زيادة الاستهلاك واستمراره في المنازل والمحلات والأفران سببًا رئيسيًا للحاجة إلى تخفيف الأحمال.

نقص معدلات الوقود: يتطلب تشغيل محطات الإنتاج موارد كافية من الوقود، ونقصه يؤثر على القدرة على تلبية الطلب.

تكاليف استيراد الوقود: تزيد تكلفة استيراد الوقود من الخارج الضغط على موارد الدولة.

ترشيد الاستخدام: تعزيز ترشيد استهلاك الكهرباء يعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لتوفير الطاقة.

زيادة استهلاك الكهرباء غير القانوني: يشمل ذلك حالات السرقة وعدم ترشيد الاستهلاك، مما يعمل على زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية.